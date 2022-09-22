İnegöl hafta sonu iki ayrı şenliğe ev sahipliği yapacak. Cumartesi günü Kurşunlu Mahallesinde çilek, Pazar günü ise Cerrah Mahallesinde fasulye şenliği gerçekleştirilecek.

İnegöl’de yaz coşkusu sürüyor. Şehrin değerlerinin tanıtılması adına düzenlenen farklı festivaller kapsamında bu hafta 2 ayrı şenlik düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günleri Kurşunlu ve Cerrah Mahallelerinde yapılacak şenliklerde Kurşunlu Çileği ile Türkiye’de nam yapmış Cerrah Fasulyesi tanıtılacak.

Şenliklere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüzün pek çok değeri var. Bunları ulusal anlamda duyurmak, tanınırlığını arttırmak ve markalaştırmak adına bir dizi etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda hafta sonu Kurşunlu çileği ve Cerrah Fasulyesi özelinde şenliklerimiz olacak. 24 Eylül Cumartesi günü 16.00’da Kurşunlu Mahallemizde Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde Çilek Şenliği gerçekleştirilecek. Müslüm-Mustafa Eke’nin sahne alacağı şenlikte ayrıca halk dansları gösterileri ve hasat etkinliği de yapılacak. 25 Eylül Pazar günü de yine 16.00’da Cerrah Pazar Yerinde 2. Cerrah Fasulye Şenliğimiz gerçekleştirilecek. Mehter gösterisi, yöresel ürünler standı ve ikramlarla süslenecek şenlik, Altar konseri ile son bulacak” dedi.

Amaçlarının İnegöl’ün değerlerini markalaştırmak olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Şehrimiz sanayide, tarımda, turizmde her alanda varlığını hissettiriyor. Özellikle tarım değerlerimiz konusunda bereketli topraklarımızın bizlere sunduğu nimetleri bu şehre yakışan birer markaya dönüştürmek istiyoruz. Bu vesileyle hafta sonu yapılacak her iki şenliğimize de tüm ilçe halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.