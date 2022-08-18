İnegöl Ekmek Fabrikası ihale sürecinin iptal olmasının ardından açıklama Yapan CHP İnegöl İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, “Fabrika yeniden ilçe halkının hizmetine açılmalı dedi.

Kavlan’ın açıklaması şu şekilde; “Daha önce birçok kez dile getirdiğimiz İnegöl Halk Ekmek Fabrikası’nın satışının iptal edildiğini öğrendik. Yetkililer ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, teminat bedelinin yüzde 20’si yatırılmış olduğu kalan yüzde 80’lik ödemenin ise yapılmadığı için sürecin iptal edildiği bilgisi bizlerle paylaşıldı. Bu vesileyle CHP adına çağrımızı yineliyoruz. Bu yanlıştan dönün ve İnegöl Halk Ekmek Fabrikasını vatandaşın hizmetine sunun.”