İnegöl Belediyesi, İnegöl Hayvan Pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 23 Mart tarihine kadar kapatıldığını duyurdu.

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İnegöl Hayvan Pazarının 23 Mart’a kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, çevre şehirlerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı İnegöl Hayvan Pazarının 23 Mart’a kadar kapalı kalacağı ifade edildi. İnegöl’de bir hastalık emaresine rastlanmadığı vurgulanırken, kapatma kararının tedbir amaçlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığı açıklandı.