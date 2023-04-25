Bölgenin en kapsamlı hayvan pazarına sahip olan İnegöl Belediyesi, Modern Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi kotra satış ihalesine çıkıyor.

İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi kotra ihalesinin kiralama işlemleri 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek.

Bölgenin en büyük ve potansiyeli yüksek hayvan pazarı olan İnegöl Hayvan Pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Modern, tercih edilen, cazip ve ilgi gören bir hayvan pazarı olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında kotralara da ilginin yoğun olması bekleniyor. İnegöl Hayvan Pazarıyla ilgili yerleşim planı ve krokileri vatandaşlar, Belediye Ek Hizmet Binası Kiralama Servisinden temin edebilecek. Kotralar, belirlenen fiyatlar üzerinden açık arttırma usulüyle kiralanacak. Yer kiralama bedelleri 10 Mayıs’ta yapılacak ihale sırasında salonda kurulan tahsilat masalarında peşin olarak tahsil edilecek.

TÜM ÜRETİCİLERİMİZİ DAVET EDİYORUZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 10 Mayıs günü yapılacak ihaleyle kotraların kiralanacağını belirtti.

Hayvan pazarında bu yıl 140 adet 60 metrekarelik büyükbaş hayvan kotrası, 25 adet 25 metrekarelik ve 26 adet 12,5 metrekarelik olmak üzere toplam 51 adet küçükbaş hayvan kotrası ile 7 adet büyükbaş hayvan kesim alanını ihale ile kiralayacaklarını belirten Başkan Taban, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde yapılacak ihaleye tüm üreticilerimizi davet etti.

Başkan Taban, Kotra bedellerinin peşin olarak ya da kredi kartı ile ihale günü salonda tahsil edileceğini ifade ederek, "Bir kişi ihalede üçten fazla kotra satına alamayacak. Kotra satışı sıralı şekilde olacak. Büyükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ayrıca maksimum 1 adet olmak üzere küçükbaşlara, küçükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ise ayrıca büyükbaşlara ait olan kotralara da teklif verebilecekler. Yasal işlemleri olmayan; sağlık raporu, küpe, pasaport vb. hayvanlar pazara sokulmayacak. Hayvan pazarına girişler ise 05.06.2023 tarihinde başlayacak, 02.07.2023 tarihinde ise Pazar boşaltılarak idaremize teslim edilecektir” diye konuştu.