Bursa İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, büyükbaş kurbanlıklarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş-çıkışlarına kapatıldı.

İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde karantina süresinin kurban bayramına 1 hafta kala sona ereceği öğrenildi.

İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 1200 adet büyükbaşın 6’sında şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı. 2 gün sonra bazı hayvanlarda da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi. Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.

Karantina

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Çalışmalar çerçevesinde pazara kurbanlık giriş-çıkışları yasaklandı. Kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ise ayaklarına galoş takılarak pazara alınıyor.