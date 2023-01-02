Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl’de yakın zamanda başlayacak spor tesisleri yatırımlarıyla ilgili müjdeler verdi. İlçe şehir stadında yenilemeler yapılarak, seyirci kapasitesini arttıracaklarını belirten Vekil Gürel, 2 bölgeye kapalı spor salonu bir bölgeye ise futbol sahası yapılacağını söyledi.

İnegöl’de yaşanan spor tesisleri sorununu çözmek amacıyla uzun süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelerini sürdüren AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl’e müjdelerle döndü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun olur vermesinin ardından bakanlık bürokratlarının incemeler yapmak üzere geldiği İnegöl’de yatırım alanları tek tek incelendi.

ŞEHİR STADI YENİLENİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, 2023 yılında sportif açıdan İnegöl’e ciddi yatırımlar yapacaklarını söyledi. Öncelikli çalışmalar arasında İlçe Şehir stadının yer aldığını belirten Vekil Gürel, “ Bilindiği üzere İnegölspor’umuzun maçlarını oynandığı stadyumumuzla ilgili bazı beklentiler vardı. Bizlerde bu konu üzerinde epeyce mesai harcadık. 4 bin kişi kapasitesine sahip maraton tribünlerinin olduğu alanın tamamını yeniliyoruz. Yine tribün altında olan kapalı alanları da elden geçireceğiz. Bir diğer çalışmamız ise seyirci kapasitesinin arttırılmasına yönelik olacak. Her iki kale arkasına portatif yeni tribünler geliyor. Stat içerisinde yapılan diğer spor branşlarının da kullanması için yeni duş, wc ve soyunma odası kabinleri kurulacak. Bu çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız. Çalışmalar bittiğinde şehir stadımız bambaşka bir kimliğe bürünecek” diye konuştu.

2 YENİ SALON YAPILACAK

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, ilçede büyük ihtiyaç duyulan konuların arasında yer alan kapalı spor salonu sorununu da kökten çözüme kavuşturmak istediklerini aktardı. Vekil Gürel, “Akhisar Mahallesi ile Kültürpark bölgesinde yer alan iki yatırım alanımız var. Bu bölgelerde ilçe halkının ihtiyaçlarına cevap verecek iki yeni çalışmaya start vereceğiz. Biri bin seyirci kapasitesine sahip ve 5 tane çok amaçlı salonlarından oluşan kapalı spor tesisi ile yine 200 seyirci kapasitesine bir adette çok amaçlı salonu bulunan kapalı bir spor tesisi inşa edeceğiz.” Dedi.

YENİ SPOR SAHASI GELİYOR

Özellikle amatör spor kulüplerinin yeni spor sahası beklentilerine yönelik isteklerine cevap vereceklerini aktaran Vekil Vildan Yılmaz Gürel, “ Mesudiye Mahallemizde UEFA standartlarında tribünleri, soyunma odaları ve WC’leri olan çok güzel bir futbol sahasını İnegöl’ümüze kazandıracağız.” Şeklinde konuştu.

Yapılacak olan tüm çalışmalar için kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Vildan Yılmaz Gürel, “2023 sportif alanda İnegöl’ün yılı olacak” dedi.