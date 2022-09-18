İnegöl’de konut sıkıntısı nedeniyle fahiş oranda değer kazanan konut ve işyeri fiyatları tartışılırken, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik bomba bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda daire ve araba satın almak için birçok insanın tarlalarını satışa çıkardığını ya da tarıma elverişli tarlalarının betonlaştırıldığını söyleyerek, “Bugün köydeki tarlasını satarak bir daire alan kişi, 10 yıl sonra evini sattığında bir dönüm tarla alamayacak. Buna herkes şahit olacak. Yıllardır yaptığım uyarıyı tekrar ediyorum” dedi.

Dünyada pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşının patlamasıyla gıda krizinin etkilerinin küresel anlamda sancıları sürerken, kıymeti yeni anlaşılan tarım sektöründe de hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Gıda sektörünün büyümesine paralel olarak tarım ülkesi Türkiye’nin tarıma elverişli toprakları da kıymetlenmeye başladı. Bu bölgelerden biri olan İnegöl’de tarıma elverişli alanlar her geçen gün azalırken, bu azalmanın nedeninin sanayileşme ve konutlaşmadan kaynaklandığı biliniyor.

Yeterli sanayi ve konut alanı olmaması bahane edilerek tarım alanlarının yok edildiği İnegöl’de konut ve işyeri fiyatlarının artışı da engellenemedi.

Fahiş artışlardan kaynaklı alım gücünün azalması sebebiyle yüzlerce vatandaş köylerinde ki tarlalarını satmaya başladı. Köylerin bölgesel konumuna göre 5-10-15 dönüm büyüklükteki tarlalarını satıp ev ya da araba alma yarışına girilmesi dikkat çekti.

Bu durumu eleştiren Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, tarihi bir hata yapıldığını ve acilen bu hatadan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Henüz vatandaşların tarlaların ne kadar değerli ve stratejik olduğunu fark etmediklerini anlatan Çelik, “Bugün dünya gıda krizi ile karşı karşıya. Tarım ülkesi olan ülkemizden onlarca ülke sofralarımıza koyduğumuz ürünleri satın almak için sıraya giriyor. Bu nedenle sebze, meyve, tahıl ve baklagil fiyatlarında artış yaşanıyor. Elbette ki sanayi önemli, elbette ki konutta önemli ama hiç birisi tarım kadar stratejik ve değerli değil. Planlamalar yanlış yapılırsa yurdumuzun dört bir yanı fabrikalarla donatılsa bile bu bir şeyi ifade etmez. Tarımın olmadığı her ülke kriz yaşar. O yüzden topraklarımıza her zamankinden daha fazla değer verme vakti geldi. Biz bu ülkede tarımı ne kadar arttırırsak o kadar gelişiriz. Ancak görüyorum ki bizde tam tersi oluyor. Tarımdan kaçıp ev, araba alma telaşı başladı. Bu insanlar torunlarına böylesine kötü bir miras bırakmamalı“ diye konuştu.

Tarla fiyatlarının konut ve araç fiyatlarından daha değerli olacağını söyleyen Çelik, “Bugün İnegöl’de bölgesine göre kimi 5 dönüm kimi 10 dönüm kimi ise 15-20 dönüm güzelim tarım arazisini satıp daire ya da araba alıyor. Bu ne kadar saçma bir şey. İnsan geleceğini satar mı? İnsanın geleceği ev ya da araba değildir. Bizim geleceğimiz tarımdır. Bu gün bir daire almak için onca dönümlük tarlasını satan kişiler 10 yıl sonra evlerini satsalar 1 dönüm tarla alamayacaklar. Buna herkes şahit olacak. Yıllardır söylüyorum. Tarlalarınıza sahip çıkın. Ortalıkta on’larca fırsatçı var. Köy köy dolaşıp tarla topluyorlar. Daha önce tarım yapılan bu tarlalar başıboş bir şekilde 5-10 yıl bekletilip karla satılacak. Bugün dönümünü küçük bedellerle toplayan o fırsatçılar, yarın daire bile teklif etseniz 1 dönüm tarlayı size vermeyecek. Demedi demeyin” şeklinde konuştu.