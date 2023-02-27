Günümüz dünyasında sanayisi ile tanınan İnegöl, önemli bir coğrafyada yer almasına rağmen yaşayan halkı tarafından tarihi pek bilinmemektedir. Gazetemiz özellikle yakın tarihte önemli roller üstlenmiş İnegöl'ün bilinmeyen bazı gerçeklerini bugün okuyucuları ile paylaşıyor.

İİLK BÜYÜK MİTİNG

Tarihi belgelerde Osmanlı dönenlerinin son yıllarına rast geldiği 1919 yılında İnegöl nüfusunun 10 bine yakın olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli rol alan İnegöl, Kurtuluş Savaşı yıllarında da önemli rol oynamıştır. İngiliz himayesindeki yunan ordularının İzmir’e çıkışı, İnegöl’de büyük tepkilere neden olmuş, 18 Mayıs 1919’da düzenlenen bir mitingde 5000 kişi bir araya gelmiş ve işgali kınamıştır.

İSTİKLAL MADALYASI ALDI

Tarihi kayıtlarda 8 Temmuz 1920’de Bursa ve yakın tarihlerde İnegöl’de işgal edildiği bilgisine rastlanmaktadır. Tüm bu tehlikeler yaşanırken Bursa bölgesinin ilk “Kuvayi Milliye” oluşumu İnegöl’de kuruldu. Bu yıllarda İnegöllü Küçük Kamil, daha küçük yaşta, korkusuzca istihbarat çalışması yaptığı için İstiklal Madalyası almayı hak kazandı. 16 Nisan 1920’de hazırlanan “ Karşı Fetva”da da İnegöl Müftüsü Fehmi’nin imzası bulunmaktadır. 4 defa yunan işgaline uğrayan İnegöl 6 Eylül 1922 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki kuvvetlerin İnegöl’e girmesiyle düşman işgalinden kurtuldu.

İNEGÖL ASLINDA BİLECİK’E BAĞLIYMIŞ.

Tarihi kayıtlarda İnegöl’ün, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde Turgut Alp’in egemenliğinde yarı feodal bir tarzda yönetildiği belirtilmektedir..1870 yılında çıkarılan yönetmeliğe göre, Hüdavendigar vilayetine bağlı 9 kaza merkezinden biri olan İnegöl, 1885 yılında Hüdavendigar vilayetine bağlı bir liva haline getirilerek, Ertuğrul adı verilen Bilecik’e bağlandı. İnegöl tarihi boyunca her zaman kaza merkezi olup, hiçbir zaman köy veya bucak statüsüne inmemiştir. Sancak merkezi ise zaman zaman Ertuğrul/Bilecik, zaman zaman da Hüdavendigar/Bursa olarak değişse de, adli ve askeri açılardan sürekli Bursa’ya bağlı kalmış, 1926 yılında idari açıdan da Bursa iline bağlanmıştır. 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile İnegöl, Bursa’nın merkez ilçesi olmuştur.

Ayrıca 1934 yılında Atatürk’ün isteğiyle çıkarılan kanunla “kadınlara seçme ve seçilme hakkı” verilmesi sürecinin devamı niteliğinde 1935 yılı genel seçimleriyle T.B.M.M. giren ilk 17 kadın milletvekilinden biri de İnegöllü Şekibe Akkavuk İNSEL’dir.

SAVAŞ UÇAĞI İNEGL’E GETİRİLDİ

Osmanlı – Türk medeniyetinin doğduğu ve yeşerdiği bir coğrafyada bulunan İnegöl, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte başlatılan ulusal kalkınma hamlesi sonucunda sosyal ve ekonomik açıdan hızlı bir yükseliş sürecine girdi. İşgal yıllarında yaşanan zor günler işgalin sona ermesi ile geride kalmış, halk, İnegöl’ü onarmaya, yaraları sarmaya koyulmuştur. Aşılması gereken birçok sorun vardır. Cumhuriyet yönetimi, kısa sürede bu ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunları aşmasını bilmiştir. Yakılmış, yıkılmış ve nitelikli işgücünü yitirmiş olmasına rağmen İnegöl, kısa bir sürede modern bir kente dönüşmüştür.

Uzun süren bir Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış, yorgun ve yoksul Türk halkı 16 Şubat 1925 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle kurulan Türk Tayyare Cemiyeti’ne ilk on yıl içinde 351 uçak satın alarak bağışlamıştır. Bu uçaklardan biri de İnegöl halkının aralarında topladıkları parayla satın alarak teslim ettiği “İnegöl 1” uçağıdır. Bu uçak 30 Ağustos 1927 Zafer ve Havacılık Bayramı’nda İnegöl’ gelerek “İsim Konma Töreni” gerçekleştirilmiştir.