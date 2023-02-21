Bütün deprem uzmanlarının hem fikir olduğu ve dikkat çekildiği İnegöl ile ilgili radikal kararlar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. En son dönemin İnegöl Belediye Başkanı rahmetli Hikmet Şahin döneminde yapılan yapı stoku analizlerin ardından inşaat yapma izni 2,5 kata düşürülmüştü. Muhalefet partilerin ve inşaat sektörü temsilcilerin baskısı üzerine daha sonraki yıllarda bu izin 3,5 kata çıkarılmış ve o günden bu yana kentsel dönüşüm konusunda kamu binalarının bir kısmı dışında çalışma yapılmamıştı.

Türkiye’yi sarsan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken gözler yine beklenen Marmara depremine çekildi. Ünlü jeoloji mühendislerinin dikkat çektiği Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde ki risklerin tartışmaları sürerken, İnegöl’de uzmanlar halen 99 depremi öncesine ait ilçede 4 binin üzerinde bina olduğunu ve acilen çalışma yapılması gerektiğini dile getirmişlerdi.

Yaşanan büyük depremin ardından İnegöl Belediyesi’nin son yapılan encümen toplantısında sıcağı sıcağına konunun yeniden gündeme getirildiği öğrenilirken, şimdi herkesin merak ettiği konu, radikal bir karar alınıp alınmayacağı oldu.

Deprem bölgesinde görevlendirilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın, yaşanan yıkımlar ve ortaya çıkan tablolar sonrasında, benzer bir felaketin yaşanması halinde İnegöl’ün en az hasarla atlatması noktasında yapı stoku analizlerini yeniden yapılması için talimat vermesi bekleniyor.

Yine yakın zamanda deprem uzmanları ve İnegöl’de ki uzmanlarla bir çalıştay yapılması gerektiğini düşünen İnegöl halkı ise, baştan kentsel dönüşüm olmak üzere ilçenin tamamında risk oluşturan tüm yapıların yıkılması, zemini sağlam olan kırsal mahallerindeki imar alanlarının genişletilmesini talep ediyorlar.

İMAR İZNİ 2.5 KATA DÜŞÜRÜLÜR MÜ?

Bu arada alınması muhtemel önlemlerden biride 99 depremi sonrasında dönemin İnegöl Belediye Başkanı merhum Hikmet Şahin döneminde alınan 2,5 kat zorunluluğu var. Daha sonraki yıllarda 3,5 kata kadar çıkarılan izin ilçede konut sıkıntısına kısmen çözüm olmuş ve emlak fiyatlarının aşırı yükselmesinin önüne geçmişti. Ancak yaşanan felaketin ardından tekrar eski uygulamaya dönülüp dönülmeyeceği ise bilinmiyor.

BAKANLIK TALİMAT VEREBİLİR

Bu arada edinilen bilgiye göre Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da önümüzde ki günlerde hazırladığı kapsamlı raporu tüm belediyeler ile paylaşacağı ve hatta bazı yaptırımların talep edilebileceği konuşuluyor.