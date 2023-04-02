

Ekonomisi ile sürekli öne çıkan İnegöl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na (İlçe SEGE-2022) göre Türkiye’de gelişmiş ilçeler sırasında 131. sırada yer aldı. İlçe SEGE araştırmasının 1966, 1981, 1985, 1996, 2004 ve 2017 verilerine göre ise, İnegöl’ün gelişmişlik sırasında her geçen yıl yükselmesi gerekirken, düşüş yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

İnegöl, 1 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek ekonomik hacim olarak ülke genelinde ilk 25’te yer alıyor. Ekonomisi olarak dikkatleri üzerine çeken İnegöl gelişmişlik sırasında ise durumu hiç iç açıcı değil.



2022 YILI VERİLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nın (İlçe SEGE) sonuçlarına göre İnegöl, 1,018 puan ile 131. sırada yer aldı. Bursa ilçeleri arasında ise Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mudanya’dan sonra 5. sırada yer aldı.

2017 YILI VERİLERİ

2017 yılında yapılan aynı araştırmada da İnegöl 131. sırada yer alırken, puanı 1,003’tü. Bursa genelinde ise ilçeler arasında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik ve Kestel’den sonra 6’ıncı sırada yer aldı.

2004 YILI VERİLERİ

2004 yılında ise, SEGE araştırmasında 1,36120 puanla Türkiye genelinde 73. sırada yer alırken, Bursa’da ise Büyükşehir ve Gemlik’ten sonra 3. sırada yer almıştı. Sanayi sektöründe çalışanlar oranına göre Türkiye genelindeki ilçeler arasında 16’ıncı sırada yer almıştı.

1996 YILI VERİLERİ

1996 yılında ise, SEGE araştırmasında 1,377501 puanla Türkiye genelinde 79. sırada yer alırken, Bursa’da ise Büyükşehir, Gemlik ve Orhangazi’den sonra 4. sırada yer almıştı.

1985 YILI VERİLERİ

1985 yılında ise, SEGE araştırmasında 0,7504 puanla Türkiye genelinde 131. sırada yer alırken, Bursa’da ise Merkez, Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Karacabey’den sonra 6. sırada yer almıştı.

1981 YILI VERİLERİ

1981 yılında ise, SEGE araştırmasında 2,539 puanla Türkiye genelinde 65. sırada yer alırken, Bursa’da ise Merkez, Gemlik ve Karacabey’den sonra 3. sırada yer almıştı.

1966 YILI VERİLERİ

1966 yılında ise, SEGE araştırmasında Türkiye genelinde 83. sırada yer alırken, Bursa’da ise, Gemlik’ten sonra 2. sırada yer almıştı.

SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMALARI (SEGE)

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarıdır. Çalışmalarda, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmekte ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmaktadır.

PUAN NASIL BELİRLENİYOR?

Sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.

SADECE PARA YETMİYOR

Her fırsatta ekonomik rakamları ile ön plana çıkan, adı il yapılacak ilk 10 ilçe arasında gösterilen ve nüfusu 300 bine dayanan İnegöl’ün gelişmişlik sırasında her geçen yıl yükselmesi gerekirken, düşüş yaşaması dikkatlerden kaçmadı.



NEVZAT KAHVECİ