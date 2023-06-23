Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesinde mezuniyet sevinci yaşandı. 110 öğrenci mezuniyet belgelerini alarak hayata atıldılar.
Fakülte bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Vekili Erdal Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Fehmi Ali Ildır, AK Parti Yöneticileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende öğrencilere belgeleri takdim edildi.