İYİ Parti İnegöl İlçe Teşkilatı ve Milletvekili adayları iftarda bir araya geldi.



İftar programının açılış konuşmasını yapan İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı İsmail Karaman, “Partimizde demokrasi adına ön seçim gerçekleştirdik. Ön seçim sonucu listelerimiz açıklandı ve sahadaki çalışmalara başladık. Yönetim kurulu ve milletvekillerimiz ile birlikte iftar programı düzenledik. Bu akşam Kafkasspor’u ve Ertuğrulgazi Derneğimizi ziyaret edeceğiz diğer koldan da Cerrah Mahallemizi ziyaret edeceğiz. Bundan sonra 14 Mayıs’a kadar gün ve gün çalışacağız. 14 Mayıs’ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz inşallah” Dedi.

TÜRKİYE’DE ALGI OPERASYONLARI YÜRÜYOR

Türkiye’deki medya kuruluşlarının algı operasyonları yürüttüğünü belirten Karaman, “İnegöl özelindeki basın mensuplarımızdan hiçbir şikayetimiz yok sağ olsunlar. Bizim her zaman sesimiz, nefesimiz ama Türkiye’deki özellikle medya kuruluşları özelinde yapılan bir algı operasyonları yürüyor. Maalesef toplumda bu algı operasyonlarına inanmış durumda. Yapılan algı kadar da bir etkinin olmadığını bizzat İyi Parti İnegöl ilçe başkanı olarak bunu yaşayarak söylüyorum” dedi.

İYİ PARTİ BU İTTİFAKIN ÇİMENTOSUDUR

İYİ Parti’nin altılı masada payının fazla olduğunu söyleyen Karaman, “Hepiniz şöyle bir hafızanızı yoklayın İyi Parti 5 buçuk yıl önce kurulmasaydı bu ülkenin hali ne olurdu? Bu ülkede şu an demokratik seçimlerin konuşabilecek bir organizasyon içerisinde olmayacaktı. Bizde belki de kabuğumuza çekilecektik çünkü belli düzen içerisinde bazı rahatsızlıklarımız olduğu için İyi Parti’yi kurduk. Dolayısıyla İyi Parti hem bu ülkenin hem de bu ittifakın çimentosudur, İyi Parti’nin olduğu yerlerde yanlış olmaz” dedi

ÜLKEMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

İYİ Parti 2.bölge 1.sıra Milletvekili adayı Hasan Toktaş, “Bizler İnegöl’ü yakinen biliyoruz. Uzunca yıllar İnegöl’de siyaset yaptık. İnegöl’ün sorunlarını da, Bursa’nın sorunlarını da, Türkiye’nin sorunlarını da biliyoruz. Bu sorunlar yumağından ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi kurtarmak adına; bu ceberut yapıdan, bu tek adamlık sisteminden ülkeyi kurtarmak, yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek amacıyla elimizden geleni yapacağız. Allah nasip eder Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, parlamento da görev alırsak İnegöl’ün, İnegöllünün ve Bursa’nın tüm haklarını korumak adına da elimizden geleni yapacağız. ”Dedi.

İNEGÖL İLÇE OLARAK PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMEYEN BİR YER

İnegöl’ün il olması gerektiğini vurgulayan Toktaş, “İnegöl; müteşebbisiyle, iş insanıyla, üretim gücüyle, üretim kapasitesiyle Türkiye’de hatta Dünya’da marka olmuş mobilyasıyla kabuğuna sığmayan bir ilçe olarak da problemlerini çözemeyen bir yer. Ben bunun uzun yıllardır farkındayım. Şundan vatandaşımız emin olsun İnegöl’ün il olmasıyla ilgili TBMM’de vazifemiz esnasında elimizden geleni ardına koymayacağımıza hepinizin bilmesini istiyorum.” dedi.

KAMUOYUNDAN DA VATANDAŞIMIZDAN DA EMİNİZ

Milletvekilleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Toktaş, “Bursa’da biz minimum bölgelerde üçer milletvekili çıkarmayı planlıyoruz. Bu konuda da kamuoyundan, vatandaşımızdan eminliğimizden de böyle olacağı gözüküyor.” Dedi.

TÜRKİYE’DE ANKETLER GÜVENSİZ VE TARAFLI

Yapılan anket sonuçlarıyla ilgili soruları yanıtlayan Toktaş, “Türkiye’de şu an anketlerin maktule edilmesi zaten baktığınızda İyi Parti 17 gösterin ankette vardır, 8 gösteren ankette vardır. Başlı başına bu zaten ne kadar güvensiz ya da ne kadar taraflı olduğunu gösteriyor. En iyi anket sonucu sandıkta olacak” Dedi.

TÜRK MİLLETİNİN UMUDUNUN ADI MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Türk siyasetinde oyun kurucu olduğunu belirten Toktaş, “Sayın Meral Akşener adeta belirleyici konumdadır. Sayın ilçe başkanımızın da ifade ettiği gibi kapatın gözlerinizi için İyi Parti’nin olmadığını düşünün, yine geçmiş tahterevalli siyasetinin devam ettiği bir ortam olurdu. Bugün Türk milletinin önünde alternatif varsa, demokratik kurullarla sandıkta oy tercihini kazanma umudu varsa bu umudun adı Meral Akşener’dir, bunun adı İyi Parti’dir” dedi.

SEHER YAŞA