Ligin 2. yarısına fırtına gibi başlayan ancak ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabilen İnegöl Kafkasspor, şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.

Ligde şu ana kadar oynanan 23 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 24 puan toplayan İnegöl temsilcisi, küme düşme hattının 5 puan üzerinde 13. sırada yer alıyor.

AMASYASPOR FK NASIL BİR TAKIM?

Ligin 3. sırasında yer alan konuk Amasyaspor ise 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Attığı 35 gole karşılık kalesinde ise 25 gol gören ekip, 48 puanı bulunan lider Muğlaspor ve 45 puanı bulunan 2. sırada ki Balıkesirspor’un ardından 38 puana sahip.

Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan ekipte 14 oyuncu direk gol katkısı yaparken, takımda ki 4 oyuncunun 5’er, 3 oyuncunun ise 3’er golü bulunuyor.

İNEGÖL KAFKASSPOR-AMASYASPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 2. Grup 24. Hafta mücadelesinde İnegöl Kafkas Gençlikspor-Amasyaspor FK arasında ki mücadele, 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.