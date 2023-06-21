İMOSAB’da II.Etap Sanayi Parsellerinin Ön Tahsisi Gerçekleştirilecek

ÖN TAHSİS SÜRECİ BAŞLIYOR

İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaat ve yatırımlarla üretim kapasitesi ile istihdam oranı artmaya devam etmektedir. 03 Temmuz – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında İMOSAB 2. Etap Sanayi parsellerinin Ön Tahsis başvuruları alınacak.

“ÜLKE EKONOMİSİNE KATLI SAĞLAYAN SANAYİCİLERİMİZE EN DÜŞÜK MALİYETLE ARSA TEMİN ETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Kaymakamı ve İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eren Arslan,” İlçemizde Mobilya ve Ağaç İşleri ile yan sanayi üzerine üretim yapan sanayicilerimiz bizden üretim yeri talebinde bulunuyor. Biz de Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayicilerimizin yer taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek için büyük gayret gösteriyoruz.” dedi.

OSB’nin 2.etabındaki arazilerin kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğine de dikkat çeken Arslan “Kamulaştırmalarla beraber faaliyette bulunulan alanlarımızda da altyapı çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.” diyerek sözlerine devam etti. İnegöl Kaymakamı ve İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eren Arslan, “İMOSAB olarak önceliğimiz tüm sanayicilerimize en düşük maliyetli sanayi parselini sağlamak ve sektörel gelişimi destelemek için gerekli alt ve üst yapıların yapımına ivedi bir şekilde başlanacaktır. dedi.

“Sanayicilerin nitelikli iş gücü, ihracat, AR-GE, tasarım gibi tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Organize Sanayi Bölgesinin olacağına dikkat çeken Eren ARSLAN, “2. Etapta yapılacak olan yeni tahsislerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı