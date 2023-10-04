Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu yanında faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu yanında faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıyı sardı. Olay yerine İtfaiye ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek bir saat süren çalışma sonucu söndürdüler.

Yangın sonucu işyerinde hasar meydana geldi.

İbrahim Uslu

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