Kış mevsiminin gelmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı. 3 müdürlüğün aktif rol aldığı karla mücadele çalışmalarında toplamda 184 personel ile 41 iş makinesi ve araç görev alacak.

İnegöl Belediyesi yüksek kesimlerin karla buluşmasının ardından olası bir kar yağışına karşı kış hazırlıklarını tamamlayarak bekleyişe geçti. Henüz merkezde kar yağışı olmasa da zaman zaman yüksek kesimlerde yağan karın hayatı olumsuz yönde etkilememesi adına tedbirler alındı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi’nde 3 müdürlük karla mücadele çalışmalarında aktif rol oynayacak. Toplamda ise 184 personel ve 41 iş makinesiyle araç bu çalışmalarda kullanılacak.

KIŞ HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

Belediye Başkanı Alper Taban, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şantiyede karla mücadele ekipleri ve araçları önünde konuya ilişkin bilgi veren Başkan Taban “Yılın artık son günlerindeyiz. Kış mevsimindeyiz. Merkeze henüz kar düşmemiş olsa da yüksek kesimlerde az da olsa kar yağdığını gördük. Ancak geçtiğimiz yıllara bakarak bir miktar mevsimsel olarak gecikme söz konusu. İnşallah cenabı Allah en güzelini takdir edecektir. Bu noktada bizler de tedbirli olmak zorundayız. İnegöl Belediyesi olarak birçok alanda hizmet üretiyoruz, iş üretiyoruz. Kış hazırlıkları noktasında da arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladılar” dedi.

KIRSAL MAHALLELER 11 AYRI BÖLGEYE AYRILDI

Kırsal mahallelerin 11 ayrı bölgeye ayrıldığını ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Kış hazırlıklarıyla ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum. Biz gerek İnegöl Belediyesi marifetiyle gerek Büyükşehir Belediyesi marifetiyle merkezde ve kırsalda hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle kırsal bölgeyi 11 ayrı bölgeye ayırarak burada 7 ayrı bölgenin sorumluluğunu İnegöl Belediyesi, geriye kalan 4 bölgenin sorumluluğunu da Büyükşehir Belediyesi olarak paylaştık. Bunun yanı sıra karayollarının da ana yol üzerinde çalışmaları oluyor. Onlardan da bu noktada destek alıyoruz.”

184 PERSONEL İLE 41 ARAÇ SAHADA OLACAK

“Karla mücadele çalışmalarında başta Fen İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz daha fazlaca burada aktif rol üstleniyorlar. Ancak arka planda 153 hatlarımızın başında da ekiplerimiz var, WhatsApp hatlarımıza bakan arkadaşlarımız var. Dolaylı olarak diğer müdürlüklerimizi de ilgilendiren arkadaşlarımız var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplamda 184 personel ve 41 iş makinesi ile sahada olacağız. Bu çalışmalar için de buzlanmaya karşı 600 ton kum ve tuz stoğumuzu yaptık, alımı gerçekleştirdik.”

“Geçmişte almış olduğumuz iş makinalarının kış dönemlerinde çok fazla faydasını gördük. Özellikle kırsal mahallelerimizin yollarının kapanmaması için istifade etmiştik. Yine otomatik tuz ve kumlama yapan araçlarımızla, küreme aletlerimizle bu süreçleri aşmaya çalıştık. İnşallah rabbimizin bizlere bereketli bir şekilde kar ve suyu vermesini de istiyoruz. Ben bu noktada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizler belki sıcak evlerimizde beklerken arkadaşlarımız sahada bunun mücadelesini veriyorlar. Şehir merkezlerinde de aynı şekilde özellikle halk otobüslerinin gezdiği ana arterleri açık tutmaya çalışıyoruz. Kaldırımları da temiz ve açık tutmaya çalışıyoruz. Ben buradan esnaflarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle herkes kendi kaldırımlarının önünde bu manada bizlere destek olunursa karla gelecek kayma, düşme gibi olumsuz sonuçları bertaraf etmiş oluruz.”