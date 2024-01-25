İnegöl Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına yön vermeye devam ederken Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Gençlik Korosunu sanatseverlerle buluşturdu. Geleceğin sanatçı adaylarından oluşan koro, Karadeniz Esintileri konserinde seslendirdikleri eserlerle kulakların pasını sildi.

KORO PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Çarşamba akşamı 20.00’da, İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde başlayan konserde, Şef Rıdvan Sayın yönetimindeki koro Karadeniz türküleriyle seyirci karşısına çıktı. Solo ve koro eserlerle salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, performansıyla İnegöl halkından tam not aldı.

Konseri izleyenler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da vardı. İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda sahneye çıkan Dündar, sergiledikleri performans için koroyu tebrik etti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın selamlarını ileterek salonu dolduran vatandaşlara da teşekkür eden Dündar, keyifli bir akşam yaşadıklarını ifade etti. Daha sonra koro adına Şef Rıdvan Sayın’a gecenin anısına hediye takdimi yapıldı.