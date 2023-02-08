Depremzedeler için varını yoğunu ortaya koyan İnegöl’de köylülerde harekete geçti. AFAD’ın odun ve yakacak ihtiyacını açıklamasının ardından toplanan köylüler, 1 metre karın altında kalan kışlık yakacak odunları toplamaya başladılar.

Orman emvalleri kesim döneminde makta adıyla İnegöl’de ki orman köylülerine kışlık yakacak olarak ayrılan odunlar depremzedeler için toplanmaya başlandı. İnegöl’de ki orman köylere kooperatiflerin duyurusu ile harekete geçtiler. Yazın belirli hazırlanan odunların almak için traktörleriyle bölgeye giden köylüler “gün bugündür” paylaşımlarıyla herkesi yakacak toplamaya davet ettiler.

Hava muhalefeti nedeniyle yer yer 1 metreyi aşan kar yağışına rağmen pes etmeden çalışan köylüler, “Yüreğimiz yanıyor, o’nlar orada üşürken bizlerin sıcacık evlerimizde olmamız içimizi üşütüyor. Bir nebze olsun yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz” dediler.

Traktörler ile taşınan odunların TIR’lara yüklenerek İnegöl Kaymakamlığı’nın kontrolünde AFAD tarafından belirlenen illere yollanacağı açıklandı.