

İnegöl Kuyumcular Derneği (İKUDER) Başkanı Şeref Ay yaptığı açıklamada sarrafiye ürünlerinin artık paketli şekilde satılacağını, bu yöntemle sahteciliğin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sarrafiye ürünleri (çeyrek, yarım, tam altın ve ata lira) yılbaşından itibaren sahtecilik ve ayar düşüklüğünü önlemek için paket içerisinde satılacak. Bu paketli ürünler sadece İnegöl Kuyumcular Derneği’ne üye iş yerlerinden temin edilebilecek.

İKUDER Başkanı Şeref Ay, yaptığı açıklamada; ‘Lütfen kuyumcunuzdan paketli ürün isteyiniz. Yatırımınızın güvenliği ve güçlülüğü için İKUDER paketli ürünleri tercih edin. Bu nedenle derneğimize üye olan kuyumcu esnafımızı tercih edin. Derneğimize üye olan kuyumcu esnaflarımızın camlarında üye iş yeri sticker’ları mevcuttur. Halkımız bu şekilde üye kuyumcularımızı kolaylıkla ve gönül rahatlığıyla tercih edebilir.’ dedi.