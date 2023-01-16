Bugün MÜSİAD Bilim Sanat Merkezi’nin açılış programına gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İnegöl Lisesi’nin tekrar açılacağını söyledi.

Bugün MÜSİAD Bilim Sanat Merkezi’nin açılış programında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel “Bizim İnegöl lisemiz vardı, depreme dayanıksız diye binası yıkılmıştı. Bakanımız arzu ederseniz biz yer tahsisini yapalım sizde okulun tekrar açılması için gerekli çalışmaların iznini verin. Bu ihtiyacımız giderilmiş olur” dedi.

BAKAN SÖZ VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise “Sayın milletvekilimizin biraz önce bahsettiği İnegöl Lisesi’nin memnuniyetle yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.