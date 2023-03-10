Geçtiğimiz yıl 21-26 Mart tarihlerinde açılan Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle Mayıs ayında açılacak. 48’nci Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 1-6 Mayıs tarihinde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.

İnegöl’de, her yıl Nisan ayının ilk haftasında açılan İnegöl Mobilya Fuarı, geçtiğimiz yıl Ramazan dolayısıyla 21-26 Mart’ta düzenlenmişti. Bu yıl Nisan ayına Ramazan’ın denk gelmesi nedeniyle fuar Mayıs ayına ertelendi.

Uluslararası boyutta gerçekleştirilen fuarda yüzlerce firmanın ürünlerini sergileyecek.