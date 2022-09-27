İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), Almanya / Bad Salzuflen MOW fuarına 8 üye firması ile katılım gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bu yana üyelerine yeni ihracat pazarları kazandırmaya çalışan İMOS, Almanya MOW fuar katılımını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Almanya’nın Bad Salzuflen kentinde düzenlenen MOW fuarına 8 üye firmasıyla katılım yaptı.

18/22 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuarda 500 metrekareye yakın alanda ürünlerini sergileyen İnegöllü firmalara ziyaretçiler yoğun gösterdi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan İMOS Başkanı Osman Aybil “Almanya hem kendi Pazar büyüklüğü hem de etki alanının Pazar büyüklüğünü düşündüğünüzde 15 Milyar Avroya yakın bir mobilya ithalatı hacmine sahip. MOW fuarı da bu ticaretin gerçekleştiği en önemli arenalardan biri. Geçtiğimiz yıl ilk kez bu fuara katılım göstermiş ve memnun ayrılmıştık. Bu yıl ikinci kez üyelerimizle bu fuarda yerimizi aldık. Bu sene de katılımcı üyelerimiz fuardan mutlu dönüyorlar. Pazarların daraldığı günümüzde hem coğrafi olarak hem gümrük avantajları olarak Avrupa sırtımızı dönemeyeceğimiz bir Pazar. Özellikle pandemi sonrası dağılan tedarik zinciri alıcılara yeni tedarikçiler bulma konusunda bir zorunluluk getirdi. Burada Polonya ilk akla gelen ülke fakat onların da kapasitesinin üzerinde bir talep söz konusu. Burada ülkemiz önüne çıkan fırsatı değerlendirmek zorundayız. “dedi.

Avrupa’ya mal satabilme fırsatının önümüze geldiğinin İnegöllü üreticiler tarafından da bilindiğinin altını çizen Başkan Aybil “Fırsat önümüzü geldi ve hepimiz farkındayız ama bu fırsatın kaçmaması için ürün kalitemizi, ambalaj kalitemizi, üretim kapasitemizi bu fırsatı yakalayacak konuma getirmeliyiz. Aksi halde önümüze gelen bu fırsatı kaçırabileceğimizin de farkında olmalıyız.” Diye konuştu.

Yurt dışı fuar organizasyonlarını İMOS’un yıllardır yaptığını ve bu sayede yeni pazarlardan üyelerinin pay aldığını belirten Osman Aybil, “Bu sene Dubai Hive fuarına, Almanya MOW fuarına katılım yaptık. Şimdi Kasım ayında Moskova Mebel ve aralık ayında Hindistan Delhi IIFF fuarlarımız var. Yurt dışında ürün satabilmenin en etkili yolu fuarlar. Biz de dernek olarak bu katılımlarımızı nasip olursa 2023 yılında devam ettireceğiz. Daha fazla üyemizin bizle fuarlara gelmesi ve daha güçlü sunumlara beraberce imza atması en büyük arzumuz.” dedi.

Fuara katılan ve ürünlerini sergileyen firmalara teşekkür eden Osman Aybil “Bizlere inanıp fuarda yanımızda olan Larex Mobilya, Pianno Koltuk, Okan Koltuk, Tetri Mobilya, Messoni Koltuk, Kamer Sandalye, Saloni ve Yol Mobilya’ya teşekkür ediyorum.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.