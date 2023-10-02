MODEF Dubai, Hindistan ve İnegöl'de Momarik Mobilya Malzeme Tedarik Fuarı düzenleyecek.

MODEF toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, "MODEF yeni bir yapılanmaya girdi. Bu yapılanma çerçevesinde plan proje ve programlarını hazırladı. İnşallah 2024 yılıyla birlikte tüm organizasyonlarımızı MODEF çatısı altında gerçekleştireceğiz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız, İnegöl Mobilyacılar Odamız, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği’mizde bu çatı altında projelerimize destek verecekler. Bu bağlamda 2004-2024 yılları içerisinde başta Hindistan olmak üzere ki biliyorsunuz Hindistan fuarımızı yıllardan beri gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında Dubai fuarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu fuarlar çerçevesinde tabi ki bazı şirket ve kurumlarla birlikte ortak hareket etmek zorundayız. Bizde de daha önce de çalışma ortamı bulduğumuz OMG firmamızla birlikte yurtdışı başta Hindistan ve Dubai çerçevesinde bir anlaşma sağladık. Özellikle yurtdışında bize destek verecek. Önümüzde Haziran ayında planlamış olduğumuz Momarik Malzeme Tedarik ve Yan Sanayi fuarıyla da ilgili Uluslararası pazarlamada birlikte hareket edeceğiz. Bu arada OMG firmamızla şu an burada bir anlaşma ve sözleşme gerçekleştirdik. Bu anlaşmanın öncelikle İnegöl’ümüze, MODEF’e, mobilya sektörüne hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi MODEF yeni bir dönemle birlikte artık yurtdışında ortak hareket edecek şirketlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunun yanında Amerika Miami’de planlamış olduğumuz fuar ve diğer bölgelerde de planlamış olduğumuz fuarları da bir sonraki toplantılarda sizin vasıtanızla kamuoyumuzla paylaşacağız. Ben anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başarılı olmasını temenni ediyorum. İnşallah 2024 yılı itibariyle İnegöl şehrimizi tüm dünyaya tekrar tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.