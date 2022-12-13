

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) öncülüğünde düzenlenen Delhi IIFF fuarı 2-4 Aralık tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirildi.

İnegöl mobilyasının ve mobilya sanayi firmalarının yeni pazarlara açılması çalışmaları kapsamınsa ilki 2017 yılında Hindistan’ın Mumbai şehrinde düzenlenen IIFF Fuarı ( India International Furniture Fair) Bu yıl 2-4 Aralık tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirildi.

HİNDİSTAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VE BÜYÜK BİR PAZAR

Konu ile alakalı bir açıklama yapan İMOS Başkanı Osman Aybil “Hindistan gerek nüfus gerekse ekonomik büyüklük bakımında son derece büyük ve önemli bir pazar. Mobilya sektörü anlamında göz ardı edilemeyecek tüketim yoğunluğunun bulundu Hindistan’da bu yıl 4. Kez fuar organizasyonu düzenliyoruz. İnegöl Mobilyası için uzun yıllar kalıcı ticari bağlantıların, fırsatların kapısını araladığı verimli bir fuar organizasyonunu daha tamamladık. Her geçen gün İnegöl ihracat rakamlarındaki payı artan Hindistan’da 13 firmamız İnegöl Mobilyası’ nın seçkin tasarımlarını sergilediler. İstikrarlı bir şekilde doğru organizasyonlar ile Dünya’da önemli gördüğümüz her ülkeye İnegöl Mobilyacısını ulaştırmak amacı ile önümüzdeki süreçte çalışmalarımız devam edecek.



İnegöl’ün mobilya üretim merkezi olduğu bilincini tüm Dünya’ya yaymak hedefimiz.

İnegöl gerek Türkiye gerekse bölgemiz için önemli bir üretim merkezi. Pandemi sonrası uluslararası tedarik alışkanlıkları değişim içerisinde. Amacımız, bu değişkenlik eğilimi içinde İnegöl’e daha geniş bir alan sunmak ve yeni pazarlar ile iletişim içinde kalmak. İMOS olarak Kalite ve güvenilir marka algısı ile yakın gelecekte çok daha başarılı bir İnegöl Mobilyası için çalışmalarımıza devam ediyoruz.