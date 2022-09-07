İnegöl Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında yapılan toplantıda özellikle internet satışlarında gelen şikayetler değerlendirildi. Toplantıda. “İnegöl Mobilyası” markasının korunması adına atılacak adımlar konuşuldu.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, İMOS Başkan Yardımcısı Fatih Üner, İMOSPAK, Mobilimo yetkililerinin de katılımıyla ‘İnegöl Mobilyası’ markasının korunması amaçlı bir toplantı gerçekleştirildi. Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda son dönemde özellikle internet sitelerinden yapılan satışlardan kaynaklı şikayetlerin artması ile İnegöl Mobilyası logosunun farklı şehirlerde rahatlıkla kullanılabilmesi konusu görüşüldü. ‘İnegöl Mobilyası’ markasının korunması adına bir komisyon kurulması ve bu komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmaların hızlanması kararlaştırıldı. İnternet sitelerinde ‘İnegöl Mobilyası’ adını kullananların da sıkı takibinin sağlanması kararı alındı.