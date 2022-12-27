İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği -İMİDER olarak HOME DECO EXPO Mobilya Fuarı ile Türk Mobilyasını ABD, Kanada, Orta ve Güney Amerikalı alıcılar ile buluşturuyor.

İMİDER yöneticisi Uğurtan Turgut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

SÖZLEŞMELER YAPILMAYA BAŞLANDI

“Toplamda 80 milyar dolarlık mobilya pazarından pay alabilmek için, 2 yıldan fazla süren pazar ve müşteri analizleri, yapılan ikili ticari görüşmeler ve anlaşmalar neticesinde nihayet fuar için hazırlığımızı tamamlayıp sözleşmelerimizi yapmaya başladık. “

DOĞRU ÜRÜNÜ ALICIYA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ

“Sahada yer alan, alıcılar ile bire bir görüşen, talep, ihtiyaç, beklenti ve şikâyetlerini birinci ağızdan dinleyen ihracatçılar olarak yıllardır neden bu büyük pazardan yeterli pay alamadığımızı gayet net biliyoruz. Yılların getirdiği tecrübeyi kullanarak planladığımız bu fuar ile doğru ürünü, doğru alıcıyla buluşturmayı hedefliyoruz. “

DÜNYANIN SAYILI FUARLARINDAN BİRİSİ

“29 Şubat-1/2 Mart 2024 tarihlerinde Miami’de düzenlenecek Home Deco Expo Mobilya fuarı alışık ve başarılı olduğumuz geleneksel fuarcılık mantığı ile sadece ABD’nin değil dünyanın da sayılı fuar alanlarından birisi olan Miami Beach Convention Center tesisinde düzenlenecek.”

5 BİNDEN FAZLA MİSAFİR HEDEFLENİYOR

“25000 m2 kapalı alanda düzenlenecek olan Home Deco Expo Mobilya fuarı için ABD, Kanada, Orta ve Güney Amerika’da ayrı ayrı PR ve reklam firmaları ile ortak yürüttüğümüz tanıtım ve davet faaliyetleri neticesinde toptancılar, satın alma temsilcileri, tasarımcılar ve proje firmaları olmak üzere 5000’in üzerinde profesyoneli misafir etmeyi hedefliyoruz. “

PAZARDAKİ PAYI ARTTIRMAK İSTİYORUZ

“ABD başta olmak üzere tüm yakın coğrafyadaki potansiyel alıcılara ulaşmak adına yapılacak reklam çalışmaları ile doğru alıcıları fuarımıza davet etmeyi ve özellikle İnegöl mobilyasını en etkili şekilde tanıtmayı ve öncelikle şehrimizin ve tabii ki ülkemizin bu devasa pazardaki payını artırmayı hedefliyoruz. “

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERİLECEK

“Fuar standının yapımından, ürünler için nakliye ve gümrükleme organizasyonuna ve hatta konaklamaya kadar katılımcıların neredeyse tüm ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz fuarın bir parçası olmak için Şubat ayı sonuna kadar İMİDER veya İMOS ile irtibata geçebilir, detaylı bilgiyi alıp sözleşmenizi imzalayabilirsiniz.“