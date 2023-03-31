İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından ‘İnegöl Mobilya Endüstrisini Keşfet’ sloganıyla Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan tanıtım videosu büyük beğeni topladı.

İnegöl mobilya sektörünü uluslar arası arenada tanıtımı için kolları sıvayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Türkçe ve İngilizce dillerinde bir tanıtım videosu hazırlattı.

İTSO’ya ait youtube kanalında paylaşılan video izleyenlerden büyük beğeni alırken, İnegöl mobilya sektörünü kapsamlı bir şekilde tanıtması da ayrıca takdir edildi.

Videoda; İnegöl mobilya endüstrisinin 100 yılı aşkın üretim geçmişiyle Doğu Avrupa’nın en büyük mobilya üretim merkezlerinden biri konumunda yer aldığı, 10 milyon metrekare üretim alanına yayılan 5 mobilya sanayi bölgesinde yıllık 4 milyar dolarlık mobilya üretimi gerçekleştirildiği aktarılıyor.

Ayrıca; 3 binin üzerinde mobilya üreticisi tarafından 100 binden fazla üretim personeli ve 3 bini aşkın beyaz yakanın istihdam edildiği endüstride; üretilen mobilyalar, 600 bin metrekare showroom alanına karşılık gelen 800+ bağımsız showroom’da sergileniyor ve 170’i aşkın ülkeye ihraç edildiği ifade ediliyor.

İnegöl’ün sahip olduğu öz kaynaklarıyla mobilya sektöründe bir marka şehre dönüştüğü ifade edilirken son olarak; “Tasarım, üretim, lojistik ve ihracat alanlarındaki engin birikimiyle tüm mobilya profesyonellerini İnegöl mobilya endüstrisini keşfetmeye davet ediyor.” Şekilde çağrıda bulunuyor.