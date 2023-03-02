İnegöl’de tartışmaların odağı haline gelen İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu’nun ani yaşanan atama kararının detayları belli oldu. Müftü Hatipoğlu’na yönelik, cami dernekleri, kuran kursları ve hayırseverlerin cephe aldığı ve hakkında çok sayıda şikayet gelmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan değiştirilmesine yönelik talepte bulunulduğu belirlendi.

Görev yeri değiştirilen Müftü İsmail Hatipoğlu’na yönelik son bir yıl içerisinde siyasilere değiştirilmesine yönelik baskılar yapıldığı belirlendi.

Özellikle camilerin borçlarının ödenmesi noktasında, derneklerin topladığı yardımları, yeni müftülük binasına kaydırılması, kuran kurslarına yardım yapılmaması ve yeni müftülük binasının yapılması noktasında fevri davranışlarının bir süredir en çok şikayet edilen konular arasında yer aldığı iddia edildi.

Son olarak hadisleri inkar ettiği öne sürülen Mehmet Okuyan’ın konferansında ön saflarda yer alan İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

İnegöl Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenmesi planlanan konferansa, İnegöl’de ki STK’lar itiraz etmiş, bunun üzerine İnegöl Belediyesi salon tahsisinden vazgeçmişti. Daha sonra Osmanlı Düğün Salonunda yapılacak konferans yine yapılan itirazlar nedeniyle başka yerde yapılmıştı. İnegöl’de büyük tartışmalara yol açan konferansa İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu’nun katılım sağlaması bardağı taşırdı.