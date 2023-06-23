İnegöl Belediyesi’nin Eyüp Sabri Tuncer markasıyla oluşturduğu odunsu bitkiler kokulu "İnegöl Nostalji Kolonyası" Kent Müzesi’nde satışa sunuldu.

İnegöl Belediyesi, yeni değerler oluşturmak üzere sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde son olarak şehre özgü bir kolonya hazırladı. Bir İnegöl değeri olarak kabul edilen, İnegöl’den doğmuş Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları iş birliğinde şehrin bir başka değeri mobilyadan esinlenilerek hazırlanan odunsu bitkiler kokulu "İnegöl Nostalji Kolonyası" hafta içi yapılan lansman ile tanıtılmıştı. İnegöl Nostalji Kolonyası, bugün itibariyle İnegöl Kent Müzesi’nde satışa sunuldu.

İnegöl’ün değerleri markalaşıyor

Satışı sadece İnegöl Belediyesi tarafından yapılan odunsu bitkiler kokulu İnegöl Nostalji Kolonyasına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Şehrimiz pek çok değere sahip. Sanayiden tarıma, tarihten turizme Bunlar bildiğimiz değerler, ancak bunların yanında daha pek çok güzelliğe sahibiz. İnegöl Belediyesi olarak markalaşma noktasında adımlar atıyor, tüm bu değerlerimizi önce ülkemizde, ardından tüm dünyada tanıtacak planlamaları bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

Kent Müzesi’nde satışa sunuldu

Son olarak Eyüp Sabri Tuncer kolonya markasıyla İnegöl’e özgü bir koku oluşturulduğunu ve şehre özel bir kolonya üretildiğini ifade eden Başkan Taban, "Eyüp Sabri Tuncer bilindiği gibi şehrimizden doğmuş, bizim olarak kabul ettiğimiz ulusal bir değer. Kendilerinin de destekleriyle İnegöl’ümüzün mobilyasından esinlenerek odunsu bitkiler kokulu güzel bir İnegöl kolonyası oluşturuldu. İnegöl Nostalji Kolonyası adını verdiğimiz bu ürünü artık vatandaşlarımız hem evlerinde kullanabilirler hem de İnegöl’ü temsil edecek bir hediye olarak götürebilirler. Kolonyamızın lansmanı Salı akşamı yapılmıştı. Bugün itibariyle de Kent Müzemizde İnegöl Nostalji Kolonyamızın satışı başladı. Vatandaşlarımız kolonyalarını Müzemizden alabilirler. Özellikle bayram öncesine yetiştirmeye gayret ettik ki bu bayram tüm haneler, İnegöl Nostalji Kolonyasının kokuları ile dolsun. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.