Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Matematik öğretmeni Hacı Osman Demirbaş(45), Öğretmen evi lokalinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öğretmen evi lokalinde masanın üzerine yatan öğretmeni görenler bir türlü uyandıramadılar. Öğretmen olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Demirbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün sabah saatlerinde evinin önünde helallik alındıktan sonra Demirtaş’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Niğde’ye götürüldü