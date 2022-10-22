Taraftar Sorumlusu Ufuk Savur, “Bizler bir geleneğin mirasçılarıyız. Bir kulüpten çok fazlası olan, onlarca anlam yükleyerek hayat buldurduğumuz mahallemizin göz bebeği Orhaniyespor'umuzun 15 yıl sonra kendi sahasına kavuşmasını hep beraber omuz omuza şenlik havasında kutlayacağımız anlamlı günde, tüm Orhaniyespor sevdalılarını yan yana, omuz omuza sesimiz kısılana kadar, çok yaşa şanlı Orhaniyespor diye bağırmaya davet ediyoruz." dedi.

Maç Pazar günü saat 13.30’da Orhaniyespor Sahasında oynanacak.