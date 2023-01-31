2022 yılı içerisinde kazançlı bir yıl geçirerek 290 milyon liralık satış yapan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, 2021 yılına nazaran 2022 yılında yüzde 94 artışla kasasına 150 milyon lira koydu.

Nüfusu, sanayisi, ekonomisi, köftesi, Oylat kaplıcalarıyla ünlü İnegöl, orman kalitesi olarak Marmara bölgesinin en kaliteli ormanlarına sahip. 1943 yılında kurulan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünde 13 işletme şefliği bulunuyor. 70,9 bin hektar ormanlık alana sahip İşletme Müdürlüğü, toplamda 177 bin 815 hektarlık alandan sorumlu.

150 MİLYON LİRA KAR

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan ihalelerde 53 milyon liralık satış yapılırken, devletin kasasına 19 milyon lira kar kalmıştı. 2020 yılında İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü 24 ihale yaparak 78 milyon liralık satış yapmıştı ve yapılan satışlardan 25 milyon 250 bin lira kar elde etmişti. 2021 yılında ise, 23 ihale yapan işletme 150 milyon lira satış yaparken, devletin kasasına 75 milyon lira gelir sağlamıştı. 2022 yılında ise kazançlı bir yıl geçiren işletme, 290 milyon lira satış yaparken, devletin kasasına 150 milyon lira gelir sağladı.

193 BİN METREKÜP ENDÜSTRİYEL ODUN ÜRETİMİ

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, 2022 yılında 245 bin metreküp damga yaparken, 193 bin metreküp endüstriyel odun üretimi gerçekleştirdi.

320 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2019 yılında 65 bin adet fidan dikimi yapan Müdürlük, 2020 yılında ise 120 bin, 2021 yılında 320 bin ve 2022 yılında 700 bin fidan toprakla buluştu. Ayrıca 2022 yılında 170 hektar sahada endüstriyel plantasyon ağaçlandırması ve 50 hektar sahada ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

BURSA BÖLGESİNDE BİRİNCİ

Sınıf emval üretimi yapan işletme müdürlükleri arasında Bursa Bölge Müdürlüğü bünyesinde İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ilk sırada yer alıyor.

ORMAN KÖYLÜSÜNE 59 MİLYON LİRA ÖDENDİ

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, 2022 yılında orman köylüsüne ödenen üretim gideri 59 milyon lira, kanuni yapacak emval miktarı 8 bin 600 m3 , zati yapacak emval miktarı 740 m3 , zati yakacak emval miktarı 55 bin ster verildi.

DESTEKLER SÜRÜYOR

Orman köylüsüne ORKÖY kredileri kapsamında 10 adet traktör kredisi için 470 bin lira hibeli faizsiz toplam 2 milyon 350 bin lira. 22 orman köylüsüne süt sığırcılığı (2 baş) için 156 bin lira hibeli faizsiz toplam 1 milyon 144 bin lira. 6 orman köylüsüne süt koyunculuğu (30+1 baş) için 136 bin lira hibeli toplam 408 bin lira, toplam 38 kişiye 3 milyon 902 bin lira kredi ödemesi yapıldı.

2022 yılında 19 kilometre yeni orman yolu ve üst yapı çalışması yapıldı. Bin 150 kilometre orman yolunda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. 260 hektar orman alanında doğal gençleştirme, bin 60 hektar orman alanında gençlik bakımı, 2 bin 526 hektar orman alanında genç meşcere bakımı, 163 hektar alanda budama, 163 hektar alanda rehabilitasyon ve 71 hektar sahada kültür bakım çalışması yapıldı.

KALİTELİ ORMANLARA SAHİBİZ

FSC kapsamında olan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından verilen bir kalite belgesine sahip. Bu belge, ormanların kaliteli yönetimi ve kalitesiyle alakalı bir belge. Bu belgeye sahibi Türkiye’de sınırlı sayıda işletme bulunuyor. İnegöl İşletme Müdürlüğü kalite açısından Marmara bölgesinde ilk. Uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından ormancılık faaliyetlerinin uluslararası prensip, kriter ve göstergeler göre yönetildiğini gösteren FSC belgesini, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü 2013 yılında alan bir işletme. Bu özelliği ile İnegöl ormanlarında üretilen emvalin yurtdışına satışında önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.