İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 19. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkan Zeki Şahin güven tazeledi.

İnegöl OSB Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurula SANKO Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu, Küçükçalık A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Küçükçalık, Starwood Orman Ürünleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Göliplik Şeremet Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Şeremet ile çok sayıda sanayici iş adamı katıldı.

Divan Başkanlığı’nı SANKO Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da, Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporları okunup ibra edildikten sonra seçimlere gidildi.

Tek listeyle yapılan seçimde, OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına 4. kez Zeki Şahin seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine Abdullah Özdemir, Osman Tekin, Müslüm Esen ile Kayaşan Cinoğlu seçildi. Denetleme kurulu üyeliklerine ise Erdoğan Şerement ve Kenan Sülek seçildi.

OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu) Üyeliklerine de; Zeki Şahin, Abdullah Özdemir ve Osman Tekin seçildi.

Kendisini ve yönetim kurulunu tekrar göreve layık görüp seçen sanayici iş insanlarına teşekkür eden Şahin, “Bizler burada siz değerli sanayicilerimiz adına çalışıyoruz. Bu manada yaptığımız birçok çalışma var. OSB’miz her geçen gün büyüyor ve gelişmeye devam ediyor. Bünyemizde ülkemizin önemli firmaları yer alıyor ve ülke ekonomimize ciddi manada katkı sağlıyorlar. Bizlerde yönetim kurulu olarak, OSB’mizin kalitesinin bilinciyle siz değerli sanayicilerimizin ihtiyaçlarını en uygun ve kaliteli şartlarda sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve inşallah bundan sonrada çalışacağız. Bu çalışmalarımız sırasında asla çevre bilincini ve sosyal sorumluluklarımızı da göz ardı etmiyoruz” dedi.

İnegöl OSB olarak deprem bölgesine 5 milyon nakdi yardımda bulunduklarını dile getiren Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Malumunuz Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilimiz bulunuyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İnegöl OSB olarak, deprem bölgesine depremin 2. günü AFAD aracılığıyla 5 milyon lira bağış yaptık. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı OSBÜK projesi için 25 adet konteyner ev ve 3 tır gıda malzemesi bağışladık. Tüm bu yardımlar siz değerli sanayicilerimiz adına yapılıyor ve yapılmaya da devam edilecek. Ayrıca buradaki tüm sanayicilerimiz şirket ve bireysel olarak ta ayrı ayrı çok büyük yardımlar yaptıklarını yakinen biliyorum. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Ülkemize bir daha böyle felaketler yaşatmasın” ifadelerini kullandı.