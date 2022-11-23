İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen olayda, sürücüsü park halindeki otobüsün yatağında ölü bulundu.
Olay saat 11.00 sıralarında İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavinin ardından İnegöl Şehirlerarası otobüs terminaline giren otobüs Sürücüsü Göksel Demiröz(39), kullandığı 50 AG 268 plakalı otobüsün bagajına girip uykuya daldı.
MUAVİN ÖLÜSÜNÜ BULDU
Sabah 11.00 sıralarında park halindeki otobüse gelen muavin Veli Baran S.(20), bagajın kapağını açtığında şoförü uyandırmaya çalıştı. Muavin, şoförü uyandırmayınca durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler, şoförün ölümünü tespit ettiler.
Şoförün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.