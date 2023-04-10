Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İnegöl de törenler gerçekleştirildi.

Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 10.00'da Atatürk anıtı önünde çelenk sunumu yapıldı.

Anıttaki törenlerin ardından Kaymakam Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile birlikte şehit polislerin mezarları ziyaret edilerek, dua edildi.

Kaymakam Eren Arslan, "178 yıldır milletimizin huzur ve güvenini temin etme noktasında gece gündüz demeden görevinin başında olan polis teşkilatımızın kuruluşunun yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar hayatını vatana feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet; Gazilerimize ve hayatta olan polislerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum." dedi.

FAHRETTİN ENİŞ