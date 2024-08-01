Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan cinayet zanlısını saklandığı çatı arasında yakaladı.
İşlediği cinayetin ardından Çorum'dan İnegöl'e kaçarak saklanan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri adam öldürme suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan Doğan Ü.'nün yerini tespit ettiler. Ekipler, şüpheliyi saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: şerife öz