Eskişehir ve Sakarya başta olmak üzere İnegöl de de hırsızlık olaylarına karışan 3 kadın şüpheli, İnegöl polisi tarafıjindan yakalandı. İnegöl de 5 evdeki ziynet ve para olmak üzere yaklaşık 1 Milyon TL çalan şüpheliler 110 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi. Şahıslar, kovalamaca sonucu İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandılar.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İnegöl de 5 farklı eve girip yaklaşık 1 Milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerin peşine düştüler. 110 güvenlik kamerasını inceleyen Polis ekipleri, şüphelileri tespit ettiler. İlçe genelinde araştırma yapan ekipler, şüphelileri Mahmudiye mahallesinde yaya olarak gördüler. Polisi gören 3 şüpheli kadın kaçmaya başladı. Polis ekipleri şahısları, kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüpheliler Zekiye C.(26),

G.K.(17) ve Ç.B.(17) gözaltına alındılar.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

İkametleri Eskişehir den gelip İnegöl de yakalanan şahısların İnegöl'ün yansıra Eskişehir ve Sakarya illerinden olmak üzere 15 ayrı hırsızlık suçundan arandıkları tespit edildi.