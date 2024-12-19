İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulama noktasına gelirken motosikleti durdurup yol kenarında bekleyen sürücüyü fark etti. Sürücüyü yakalayan polis ekipleri, motosikleti inceledi.

İnceleme sonucu motosikletin çalıntı olduğunu ve plakanın da başka bir motosikletten çalındığını tespit etti. Motosikleti başkasından aldığını söyleyen sürücü Cafer T.(59), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.