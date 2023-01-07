Gazelli Köyünün ev sahipliğinde Kafkas Folklor ve Kültür Derneğimizde organize edilen Gürcü Köyleri Kaynaşma ve Tanışma Kış etkinliklerine katılım sağlayan İnegöl protokolü, Kafkas oyunları oynayanlara sürpriz yaptılar. Tahtalara sopalarla vurulurak ses çalınan müziğe akustik destek sağlayan İnegöl protolü büyük alkış aldı.

Adına "Taşi' denilen bu geleneksel uygulamaya

İnegöl Kaymakamı, Eren Arslan, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan VekiliTurgay Yel, İnegöl Belediye Başkan Vekili Durmuş Aydın, İnegöl Başsavcısı Veli Ecir,

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir be Siyasi Parti ilçe başkanları katıldı. Büyük coşkunun yaşandığı geceye İnegöl protokolünün bu sürprizi damga vurdu.