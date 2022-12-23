İnegöl Kent Konseyi Edebiyat Çalışma Grubu tarafından bu yıl 3’üncüsü “Şiirimiz Türkiye’dir” sloganıyla düzenlenen şiir dinletisi programında, protokol üyeleri şiir okumadaki maharetlerini sergiledi.

İnegöl Kent Konseyi Edebiyat Çalışma Grubu, geleneksel hale getirdiği şiir dinletisi programlarının 3’üncüsünü Perşembe akşamı gerçekleştirdi. “Şiirimiz Türkiye’dir” sloganıyla düzenlenen programda, protokol üyeleri okudukları şiirlerle geceye renk kattı.

Şiir dinletisi programında; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Jandarma Komutanı Sinan Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, Gençlik Meclisi Başkanı Ebu Ubeyd Alparslan ve farklı okullarda görev yapan öğretmenler sahneye çıkarak şiirlerini seslendirdi. Belediye Başkanı Alper Taban, şiirini okumadan önce duyduğu heyecanı dile getirerek; “Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmadım. Bu akşam farklı bir formatta karşınızda olacağız” ifadelerinde bulundu. Başkan Taban, sahnede Nurullah Genç’in “Beni Yakışına” şiirini seslendirdi.