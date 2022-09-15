İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru’nun oğlu Mimar Faruk Doğru’nun sahibi olduğu Doğru Mimarlık, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa ilçe protokolü yoğun ilgi gösterdi.

Cuma Mahallesi Hacı Veli Ağa Sokak numara 35 adresinde düzenlenen Doğru Mimarlık hizmet bürosunun açılışına Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel, Osman Mesten, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun, CHP İlçe Başkanı Kemal Torun, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, bazı oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu dua yaptı. Akabinde kesilen kurdele ile Doğru Mimarlık bürosu hizmete açıldı.