Yüzer ve çetin ailelerinin mutlu günü

Halk Eğitim Merkezi eski Müdürü, Royal Hotel Müdürü İdris Yüzer’in kızı Büşra Yüzer ile Mehmet Çetin’in oğlu Vedat Çetin dünya evine girdi.

Royal Hotel’de düzenlenen düğün törenine İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımın olduğu düğünde dünya evine giren Büşra ve Vedat Çetin çiftçine, Yıldırım Gazetesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz.