Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e ilişkin hazırlıklarını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Encümen Salonunda düzenlediği basın toplantısına İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayına ilişkin hazırlıklarını duyurdu. Erzak yardımlarından kültürel faaliyetlere, esnaflara uygulanacak serbestliklerden kaldırım işgallerine kadar birçok konuda bilgi veren Başkan Alper Taban, Ramazan-ı Şerif’in hayırlı olması temennisinde bulundu.

ÜLKEMİZ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Belediye Encümen Salonunda Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş, Zabıta Müdürü Bilal Aktürk ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Başkan Alper Taban yaşanan deprem ve sel felaketlerini hatırlattı. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini ifade eden Başkan Taban, “Ramazan ayı hazırlıklarımızı duyurmak üzere toplandık. Ancak ülkemizde zor günlerden geçiyoruz. Önemli bir afet yaşadık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Yine deprem sonrası bir sel afetiyle karşı karşıyayız. Ben hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah tüm ülke olarak, şehir olarak, kurum olarak, birey olarak daha doğru bir sürece doğru evrilmesine katkı koyacağız” dedi.

3 MÜDÜRLÜK RAMAZANA ÖZEL HAZIRLANDI

Bu yıl da yine geçmişte olduğu gibi ramazan ayına özel olarak hazırlandıklarını ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Rabbime hamd ediyorum bizleri yeniden ramazana eriştirdiği için. Bu yıl da yine geçmişte olduğu gibi ramazan ayına özel çalışmalar planladık. 3 ayrı müdürlüğümüz görev alanına girdiği için özellikle bu konuda daha fazlaca görevler icra ediyorlar. 22 Mart gecesi ilk sahurumuzu gerçekleştireceğiz. Beraberinde 23 Mart’ta oruçlu olacağız. Bu ay içerisinde Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğümüz yardımlarıyla daha ön plana çıkıyor. Zabıta Müdürlüğümüz denetimleriyle ve uygulamalarıyla öne çıkıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla da birtakım programlar icra ediyoruz.”

10 BİN KİŞİYE YARDIM PLANLANDI

“Umuteli Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğümüz tarafından 2 bin aile, yaklaşık 10 bin kişiye erişecek yardım planlamamızı yaptık. Şunun da bilinmesini istiyorum, biz ramazan geldi gıda ve erzak kolisi veriyoruz gibi düşünmeyelim. Yılın 365 günü, 12 ay bu planlamalar ve yardımlar devam ediyor. İhtiyaçlı birileri varsa biz bunlara zaten yardımlarımızı yapıyoruz. Bu alanda bize destek veren hayırseverlerimiz var. Bu vesileyle her birine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl şöyle bir farkı var, deprem bölgesinden gelen ailelerimiz var İnegöl’de. 682 aileye, 3700 kişiye İnegöl’de ev sahipliği yapıyoruz. Bursa özelinde de 35 bin depremzede vatandaşımız bulunuyor.”

KALDIRIM İŞGALLERİ, TATLICI, LİMONATACI VE SEYYAR SATICILARLA İLGİLİ UYGULAMALAR

“Zabıta Müdürlüğümüz özelinde esnaflarımızı özellikle ilgilendiren konular var. Ramazan geleneği haline dönüşen helvacı, tatlıcı, limonatacı gibi satışlar yapan işletmelerimiz var. Burada açıkta satışa ve farklı sektörlerin bu ürünleri satışına izin vermiyoruz. Biz şunu istiyoruz; esnaflarımız kendi iştigal konusuyla ilgili ramazan ayında sadece o işletmeler kendi kapısının önünde bu hizmet sunsun. Ben konfeksiyon işi yapıyorsam, kapımın önünde tatlı satmamam gerekiyor. Bu her şeyden önce o işi yapan esnaflarımıza haksızlık ve saygısızlık. Bu esnafımızı korumak amacıyla planlanmış bir şey. Kıyafet satan esnafımızın da etkilenmemesi için açık tezgahta birinin gelip seyyar satıcılık yapmasını istemeyiz, izin vermeyiz. Herkes esnaflarımıza yönelsin, onlara destek olsun, alışveriş yapsın. Lokanta ve restoranlar ramazan boyunca 18.00’dan itibaren kaldırımları yaya yolunu açık tutmak kaydıyla iftar masalarını koyabilecekler. Ramazan davulcularına da müsaade edeceğiz ancak sahura 2 saat kala çalmaya başlayacaklar. Zabıta Müdürlüğümüzce işyerleri, dilencilik gibi konularda denetimlerimiz sıkı şekilde devam ediyor olacak. Bu konuda vatandaşlarımız da bize bildirimde bulunursa gördükleri aksakları düzeltmek adına müdahale edeceğiz. Fırınlarımızda unlu mamuller ve tatlı sektöründe denetimlerimiz devam edecek. Ramazan ayı boyunca kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, lokanta, restoran, kafe ve kafeterya sektörleri sahura kadar hizmet verebilecek. Burada dikkat çekmek istediğimiz bir nokta da yaya ve araç trafiğini aksatmamak adına özellikle iftar yoğunluğunun başladığı saatlerde araçlarımızı otobüs duraklarına, kaldırım ve yaya geçitlerine bırakmamamızı önemle rica ediyorum.”

8 AYRI CAMİDE TERAVİH PROGRAMI, 8 AYRI MAHALLEDE ŞENLİK

“Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından bu yıl teravih programlarımız devam edecek. 8 ayrı camimizde oluşturduğumuz programlar olacak. Aynı zamanda farklı mahallelerimizde hafta sonları çocuklarımıza yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Teravih programlarımızda; Ferruh Muştuer, Osman Bostancı, Bünyamin Toplçuoğlu, Alpcan Çelik, Ali Derman, Ahmet Yüksel, Metin Çakar ve Adem Bilgetay hocamız ilçe halkımızla buluşacak. Mahalle şenliklerimizde de Yeniceköy, Cerrah, Baykoca, Tahtaköprü, Kurşunlu, Akhisar, Huzur ve Alanyurt mahallelerimizde geçmiş ramazanlarda yapmadığımız noktalarda etkinliklerimiz olacak. Ben bu vesileyle bir kez daha herkesin ramazanını tebrik ediyorum. Rabbim kadir gecesine ve bayramına da eriştirsin inşallah.”

TERAVİH VE MAHALLE ŞENLİKLERİNİN TARİH VE SAATLERİ

İnegöl Belediyesi ramazan ayında 8 ayrı gecede teravih programı tertip edecek. Aynı şekilde 8 ayrı noktada çocuklar ve yetişkinler için Mahalle Şenlikleri düzenlenecek. Teravih programları kapsamında; 22 Mart Çarşamba akşamı Hafız Ferruh Muştuer Kasımefendi Camisinde, 27 Mart Pazartesi akşamı Hafız Osman Bostancı Erenler Camisinde, 31 Mart Cuma akşamı Hafız Bünyamin Toplçuoğlu Toki Hz. Ali Camisinde, 03 Nisan Pazartesi akşamı Hafız Alpcan Çelik Mevlana Camisinde, 07 Nisan Cuma akşamı Hafız Ali Derman Akşemseddin Camisinde, 10 Nisan Pazartesi günü Hafız Ahmet Yüksel Emir Sultan Camisinde, 14 Nisan Cuma günü Hafız Metin Çakar Alanyurt Esentepe Camisinde, 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay OSB camisinde İnegöl halkıyla buluşacak. Mahalle şenlikleri programımız kapsamında ise; 25 Mart Cumartesi günü Yeniceköy Mahallesi Spor Salonu bahçesi, 26 Mart Pazar günü Cerrah Mahallesi Pazar Yeri, 01 Nisan Cumartesi günü Baykoca Mahallesi Toki Merkez Parkı, 02 Nisan Pazar günü Tahtaköprü Mahallesi Ek Hizmet binası önü, 08 Nisan Cumartesi günü Akhisasr Mahallesi Atatürk Caddesi, 09 Nisan Pazar Günü Kurşunlu Mahallesi Cumhuriyet Orta Okulu Yanı, 15 Nisan Cumartesi günü Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi, 16 Nisan Pazar günü de Alanyurt Mahallesi Yunus Emre Spor Salonunda Kültür Sanat Otobüsü ile birlikte maskotlar çocuklar ve yetişkinler için birbirinden eğlenceli gösteriler sunacaklar.