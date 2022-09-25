İnegöl Belediyesi tarafından, bu hafta sonu Kurşunlu’da İnegöl Çilek, Cerrah’ta ise

Kuru Fasulye festivali düzenlendi. Büyük bir katılım ile gerçekleşen her iki programda,

İnegöl Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlenerek bölgede faaliyet gösteren

çiftçiler, aileleri, bölge halkı ve misafirler keyifli bir gün geçirmiş oldu.

Cumartesi günü Kurşunlu’da geçekleştirilen etkinliğe katılım sağlayan Milletvekili

Vildan Yılmaz Gürel, bölgenin tabiri ile “Kızıl Elmas” yetiştiricilerine seslendi. Bugün

ise Kuru Fasulye Festivali kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında “Dün

Kurşunlu’da Çilek Festivalindeydik. Bugün ise Cerrah’ta Kuru Fasulye Festivalindeyiz.

Öyle bereketli, kadim bir coğrafyada yaşıyoruz ki Kurşunlu Çileği, İnegöl Pırasası,

Cerrah Fasulyesi, İnegöl Şeftalisi, Deveci Armutu gibi bir çok değerli ürünümüz var.”

dedi. Ayrıca konuşmasında İnegöl’de yapılan tarım üretiminin bölgemizin tanıtımı

açısında da önemli olduğunu, ürünlerimizin bölgemiz için katma değer yarattığının

altını çizdi. Bu noktada üretim kalitesi, işleme teknikleri ve verim konusunda

gösterdikleri tüm cabalar için bölge halkına teşekkürlerini iletti.

ÇİFTÇİLERE VERİLEN DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Konuşmasında, İnegöl'ün sanayi faaliyetleri kadar tarım faaliyetleri ile öne çıkan bir

şehir olduğunu vurgulayan Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel,

hükümetimizin çalışmalarıyla bitkisel üretimde verimlilik ve kaliteyi daha da artırmak

amacıyla başta buğday ve arpa olmak üzere hububat ürünlerinde sertifikalı tohum

kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkartıldığını söyledi. Bu kapsamda da küresel

ihtiyaç olan buğday, arpa gibi hububat ürünlerinde sertifikalı tohum üretimi ile hem,

kökeni belli olan, nitelikli tarımda da ülke olarak ilerleme göstereceğimizi belirtti.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ DÜN BAŞLADI

Vekil Yılmaz Gürel, "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL’lik tarımsal destek

ödemelerini Cuma Günü itibari ile çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık.

Hayırlı ve bereketli olsun." dedi. Ödemelerin TC Kimlik ve Vergi Kimlik Numaralarının

son hanelerine göre ödemelerin yapılacağının altını çizerek çiftçilerimiz için tarımsal

desteğin hayırlı olması temennisinde bulundu. Sağlanacak bu desteğin içerisinde en

büyük kalem yine bölgemiz için önemli bir gelir kapısı olan Çiğ Süt Desteği olduğunu

belirten vekil, toplam Çiğ Süt Desteğinin 1 milyar 127 milyon 162 bin 774 TL olarak

gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, Uzman Eller

Proje Desteği, TMO Alım Prim Desteği ve Et Piyasası Düzenleme Desteği bütçeleri ile

tarımsal faaliyetlerine yönelik politikaların gelişerek devam edeceğini söyledi.

GELİŞEN “TARIM TEKNOLOJİLERİ”

“O kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki, sebze, meyve, hububat yetiştiriciliğinde bir

çok ülkenin sahip olamayacağı değere sahibiz. Atadan aldığımız tarım tecrübesi ile bu

günlere geldik. Büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz. Bu noktada ülkemizin genç

beyinlerinin geliştirdiği yeni nesil tarım teknolojileri ile daha verimli üretim yaparak, hem

topraklarımızı koruyabilir hem de, verimi en üst düzeye çıkartabiliriz” diyen Milletvekili

Vildan Yılmaz Gürel, Kırsal Kalkınma Programları başta olmak üzere ulusal ve dahil

olduğumuz diğer Avrupa Birliği Programlarından bölge halkımızın daha fazla yararlanmaya teşvik etmek ve iyi uygulama örnekleri çıkartmak için çalışmaların devam ettiğini, çiftçilerimizi de bu gelişen yerli ve milli tarım teknolojilerini takip etmeye

davet etti.