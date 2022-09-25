İnegöl Belediyesi tarafından, bu hafta sonu Kurşunlu’da İnegöl Çilek, Cerrah’ta ise
Kuru Fasulye festivali düzenlendi. Büyük bir katılım ile gerçekleşen her iki programda,
İnegöl Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlenerek bölgede faaliyet gösteren
çiftçiler, aileleri, bölge halkı ve misafirler keyifli bir gün geçirmiş oldu.
Cumartesi günü Kurşunlu’da geçekleştirilen etkinliğe katılım sağlayan Milletvekili
Vildan Yılmaz Gürel, bölgenin tabiri ile “Kızıl Elmas” yetiştiricilerine seslendi. Bugün
ise Kuru Fasulye Festivali kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında “Dün
Kurşunlu’da Çilek Festivalindeydik. Bugün ise Cerrah’ta Kuru Fasulye Festivalindeyiz.
Öyle bereketli, kadim bir coğrafyada yaşıyoruz ki Kurşunlu Çileği, İnegöl Pırasası,
Cerrah Fasulyesi, İnegöl Şeftalisi, Deveci Armutu gibi bir çok değerli ürünümüz var.”
dedi. Ayrıca konuşmasında İnegöl’de yapılan tarım üretiminin bölgemizin tanıtımı
açısında da önemli olduğunu, ürünlerimizin bölgemiz için katma değer yarattığının
altını çizdi. Bu noktada üretim kalitesi, işleme teknikleri ve verim konusunda
gösterdikleri tüm cabalar için bölge halkına teşekkürlerini iletti.
ÇİFTÇİLERE VERİLEN DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDİYOR
Konuşmasında, İnegöl'ün sanayi faaliyetleri kadar tarım faaliyetleri ile öne çıkan bir
şehir olduğunu vurgulayan Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel,
hükümetimizin çalışmalarıyla bitkisel üretimde verimlilik ve kaliteyi daha da artırmak
amacıyla başta buğday ve arpa olmak üzere hububat ürünlerinde sertifikalı tohum
kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkartıldığını söyledi. Bu kapsamda da küresel
ihtiyaç olan buğday, arpa gibi hububat ürünlerinde sertifikalı tohum üretimi ile hem,
kökeni belli olan, nitelikli tarımda da ülke olarak ilerleme göstereceğimizi belirtti.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ DÜN BAŞLADI
Vekil Yılmaz Gürel, "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL’lik tarımsal destek
ödemelerini Cuma Günü itibari ile çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık.
Hayırlı ve bereketli olsun." dedi. Ödemelerin TC Kimlik ve Vergi Kimlik Numaralarının
son hanelerine göre ödemelerin yapılacağının altını çizerek çiftçilerimiz için tarımsal
desteğin hayırlı olması temennisinde bulundu. Sağlanacak bu desteğin içerisinde en
büyük kalem yine bölgemiz için önemli bir gelir kapısı olan Çiğ Süt Desteği olduğunu
belirten vekil, toplam Çiğ Süt Desteğinin 1 milyar 127 milyon 162 bin 774 TL olarak
gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, Uzman Eller
Proje Desteği, TMO Alım Prim Desteği ve Et Piyasası Düzenleme Desteği bütçeleri ile
tarımsal faaliyetlerine yönelik politikaların gelişerek devam edeceğini söyledi.
GELİŞEN “TARIM TEKNOLOJİLERİ”
“O kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki, sebze, meyve, hububat yetiştiriciliğinde bir
çok ülkenin sahip olamayacağı değere sahibiz. Atadan aldığımız tarım tecrübesi ile bu
günlere geldik. Büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz. Bu noktada ülkemizin genç
beyinlerinin geliştirdiği yeni nesil tarım teknolojileri ile daha verimli üretim yaparak, hem
topraklarımızı koruyabilir hem de, verimi en üst düzeye çıkartabiliriz” diyen Milletvekili
Vildan Yılmaz Gürel, Kırsal Kalkınma Programları başta olmak üzere ulusal ve dahil
olduğumuz diğer Avrupa Birliği Programlarından bölge halkımızın daha fazla yararlanmaya teşvik etmek ve iyi uygulama örnekleri çıkartmak için çalışmaların devam ettiğini, çiftçilerimizi de bu gelişen yerli ve milli tarım teknolojilerini takip etmeye
davet etti.