İnegöl Belediyesi’nin “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” çerçevesinde düzenlediği Safa Zakir ile 90’lar konseri renkli görüntülere sahne oldu. 7’den 77’ye tüm vatandaşlar nostalji dolu bir gece yaşadı.

İnegöl Belediyesi, yaz ayları için unutulmaz bir kültür sanat programı hazırladı. Bayram öncesi İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterilerini sunduğu geceyle başlayan “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” konserlerle devam ederken, 6 özel gecenin yer aldığı programlar çerçevesinde Safa Zakir İnegöllülerle buluştu. 90’lar konseptinde yapılan konser, büyük coşkuya sahne oldu. Amfi Tiyatro’da yıldızların altında gerçekleşen konserde, genci yaşlısı her yaştan vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

Çoşkulu kalabalık Safa Zakir ile 90’lara yolculuk yaptı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve ilçe protokolünün de katıldığı konserde, Safa Zakir 90’ların pop müziklerini seslendirdi. Salonu dolduran vatandaşların da enerjisi ve şarkılara eşlik etmesiyle unutulmaz bir atmosfer yaşandı. Coşkulu kalabalık, 90’lı yılların pop şarkılarıyla eğlence dolu anlar yaşadı.

"Deprem bölgelerinde yardımlaşmayı arttırmak istedik"

Konser sonunda sahneye gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Amfi Tiyatroyu dolduran vatandaşlara hitaben bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Alper Taban konuşmasında 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı bu yıl 36.’sı gerçekleştirilmesi planlanan Kültür Sanat Festivali’nin yapılmayacağını duyuran Başkan Taban, maddi imkânların bir kısmını deprem bölgelerine aktararak yaraları sarmak adına yardımlara devam edeceklerini iletti. Başkan Alper Taban, ‘’Bu yıl Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşadık. Rabbim bir daha hiç yaşatmasın inşallah. Yardımlarınızla yağmur gibi bu bölgelere yağdınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Her yıl düzenlediğimiz yerli ve yabancı ülkelerden halk dansları ekiplerinin katıldığı Kültür Sanat Festivali’ni bu yıl deprem felaketinden dolayı yapmama kararı aldık. Maddi imkânlarımızın bir kısmını depremden etkilenen bölgelere aktarma düşüncesine girdik. Bu tür etkinlikleri bir miktar daha azaltarak yolumuza böyle devam edelim dedik. Yardımlaşmayı arttırmak istedik.’’ dedi.

"Kültür sanat etkinliklerimize yenilerini ekleyerek devam edeceğiz"

Etkinliklere yenilerini daha ekleyerek devam edeceklerini ileten Başkan Alper Taban, ‘’ Bu arada biz Kültür Sanat etkinliklerimizi bitirdik mi, tabii ki hayır. Hatta üzerine yenilerini ekleyerek devam etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla bunların planlamasını yapıyoruz. Aralarda sizlere sürpriz konserler sunmak istiyoruz. Beraberinde Yıldızların Altında Kültür Sanat Etkinliklerimiz bir ay boyunca devam edecek. İyi ki varsınız diyorum, Safa kardeşimize çok teşekkür ediyorum.” dedi. Konuşma sonrası Safa Zakir’e günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Yıldızların altında kültür sanat etkinlikleri devam edecek

Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri, 5 özel programla devam edecek. Tamamı Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda yapılacak programlar; 21 Temmuz Cuma Şükrü Turan güncel şarkılarla pop konseri, 22 Temmuz Cumartesi Türk Halk Müziği Yetişkin Korosu ile TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Ger konseri, 28 Temmuz Cuma akşamı Abdullah Beyaztaş ile Cambaz Mithat kukla ve sirk gösterisi, 29 Temmuz Cumartesi akşamı Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ile THM Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin konseri ve son olarak 05 Ağustos Cumartesi akşamı Türk Sanat Müziği Korosu ile ses sanatçısı Çiğdem Gürdal konseriyle devam edecek.