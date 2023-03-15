Mahmudiye mahallesi Mehtap Sokak üzerinde bulunan mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Mehtap Sokak numara 7 adresinde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.