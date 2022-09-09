İnegöl Belediyesi’nin Alanyurt bölgesinde 11 dönümlük koruluk alan üzerinde hayata geçirdiği rekreasyon çalışmasıyla oluşturulan ve içerisinde; çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, kafeterya ile spor alanlarının bulunduğu Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hayata geçirdiği projelerle geleceğin İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, özellikle yeşil alan çalışmalarıyla yeşiller içerisinde bir İnegöl hedefine emin adımlarla yürüyor. 2019 yılında 36 bin m2 olan yeşil alan miktarı 2021 yılı sonu itibariyle 48 bin m2’ye ulaşırken, her yıl arttırılan yeşil alanlarla vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

YENİ YAŞAM ALANI

Bu çalışmalar kapsamında, İnegöl Belediyesi tarafından Alanyurt bölgesinde Belediye Ek Hizmet binası yan tarafında bulunan 11 dönümlük koruluk alanda rekreasyon çalışması yapıldı. koruluk alan içerisindeki düzenlemeyle, burası yeni bir yaşam alanına dönüştürüldü. Alanyurt bölgemize nefes aldıracak koruluk alanda yapılan çalışmayla; 2 adet 500 m2’lik Çocuk Oyun Alanı, 100 m2’lik Fitness Alanı, 25 m2 Kafeterya Alanı, 9275 m2 Yeşil Alan, 388 m2 Sert Zemin oturma alanı ve yürüyüş alanları ile 250 metre uzunluğunda 800 m2’lik Yürüyüş Yolu oluşturuldu. Mevcut koruluk alanda bulunan yetişkin ağaçların korunduğu projede, ayrıca yeşillendirme çalışmaları alanının tüm kısımlarında tamamlandı. Piknik masaları ve ahşap banklar ile oturma alanları oluşturularak, vatandaşlara nezih bir ortam sunuldu.

ŞEHİDİMİZİN ADI YAŞATILACAK

Sosyal imkanları ve içerisindeki ağaçlarla oksijen deposu olması özelliğinin yanı sıra, hayata geçirilen proje adıyla da büyük önem taşıyor. Yapımı tamamlanan parka, 2021 yılı Nisan ayında Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın adı verildi.

İNEGÖL’ÜN EN GÜZEL PARKI MAHALLEMİZE YAPILDI

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır parkının açılışı, Perşembe akşamı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. İnegöl ve Bursa protokolünün de yoğun katılım gösterdiği açılışa, yüzlerce vatandaş katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Cemal Tekin, “Bu parkın yapımını merhum muhtarımız çok istemişti. Kendisini ve Belediye Başkanlığı döneminde bu alanın ağaçlandırmasını yapan merhum Belediye Başkanımız Habib Özdede’yi rahmetle anıyorum. Mahallemizde her anlamda hizmet eden, taleplerimizi her zaman olumlu karşılayan, bu güzel projeyi hayata geçiren Alper Taban Başkanımıza da teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüzün en güzel parkı mahallemize yapılmıştır. Buraya sahip çıkmak ve korumak da mahalle sakinlerimizin görevidir” dedi.

HER MAHALLEDE İZİMİZ VAR

Belediye Başkanı Alper Taban ise “İnegöl’ümüzün 116 mahallesinin tamamında izimiz, eserimiz var hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle siyasette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan serüveninde, bizler de iyi belediyecilik yapma noktasında ondan aldığımız nasihatler ve öğretilerle yolumuza devam ediyoruz. Tabi İnegöl zor bir yer. Şunun için zor; her yıl hızla büyüyen, göç alan, Bursa bölgesinde en fazla inşaat yapılan bölge İnegöl. Güzel tarafı da gayretli ve çalışkan insanların yaşadığı bir şehir burası. Bu yönüyle de hemşerilerimizle ne kadar övünsek az” diye konuştu.

EKSİKLERİMİZİN FARKINDAYIZ

“Eksiklerimizin farkındayız” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu şehirde özellikle dönemimiz içerisinde çok fazla altyapı çalışmaları yapıldı. Bunun neticesinde yol kaplamalarıyla ilgili ilettiklerinizin farkındayız. Önce bir şehrin altyapısını kurmalıyız. Altyapıyı kurmadan diğer güzellikleri ortaya çıkarmak çok mümkün değil. Şehrin yollarını asfaltla kaplamak çok kolay. Ancak arkadan gelecek çalışmaları bildiğimiz için olabildiğince işi biten yerlerde kaldırım düzenlemelerini, asfalt kaplamalarını yapıyoruz.”

YEŞİL ALAN MİKTARI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

“Bizden önce büyüklerimiz buraya bu ağaçları dikmişler. Ben bu ağaçların dikilmesinden bugüne erişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dün bunlar dikildiği için bugün biz de bu düzenlemeleri yaparak bu parkı hayata geçirdik. Şehrimiz için yeşillendirme çalışmalarıyla ilgili yolun başında çok güzel hayaller kurduk. Yeşiller içerisinde bir İnegöl görmek istediğimizi ifade etmiştik. 2019 yılında toplam 36 bin 198 m2 yeşil alanımız varken, 2021 yılında 48 bin 501 m2’ye ulaştık. Ülkemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,5 m2 iken, şu anda şehrimizde bu rakam 3,78 m2. Bu yönde yatırımlarımızı yapmaya da devam edeceğiz.”

PARKTA YAPILAN ÇALIŞMALAR

“Burası yaklaşık 11 bin m2’lik bir alan. 2 adet 500 m2’lik Çocuk Oyun Alanı, 100 m2’lik Fitness Alanı, 25 m2 Kafeterya Alanı, 9275 m2 Yeşil Alan, 388 m2 Sert Zemin oturma alanı ve yürüyüş alanları ile 250 metre uzunluğunda 800 m2’lik Yürüyüş Yolu oluşturuldu burada. Koruluk alanda yetişkin ağaçların tamamını korurken ilave peyzaj alanları da oluşturduk. Burada parkın yapımı kadar önemli olan konulardan biri de parkımızın ismi. Gökhan Çakır kardeşimiz 2021 yılı Nisan ayında Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit oldu. Ben başta Gökhan kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Biz burada Gökhan Çakır kardeşimizin ismini ebediyete kadar yaşatmak istiyoruz.”

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de açılışta vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Mesten, “Dün ve bugün 5 milletvekili arkadaşımızla İnegöl’ü karış karış gezdik. İnegöl partimiz kurulduğundan beri hem genelde hem yerel yönetimlerde bize en güçlü destek veren ilçemiz. Bizler de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde de çok ciddi hizmetlerimiz var. Şu anda da bir örneğini burada yaşıyoruz. Bu güzel parka da şehidimizin adını verdik. Şehitlerine bu kadar önem veren bu milletin sırtı, Allah’ın izniyle kıyamete kadar yere gelmeyecek. Bu güzel parkımız hemşerilerimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

Son olarak kürsüye çıkan isim Kaymakam Eren Arslan oldu. Arslan, “Burada çok güzel iki şey için bir aradayız. Birincisi çok güzel bir eser ortaya konmuş. İkincisi de bu eserin ismi şehidimizin adı. İnegöl’de göreve başladığımda, hayatımın en zor görevlerinden biri Gökhan kardeşimizin şehadet haberinin verilmesi görevi bana verilmişti. Ama karşımda dağ gibi duran bir baba ve bu vatanın asla ve asla ebediyen bir düşman çizmesiyle geçilemeyeceğini bizlere gösteren bir ana vardı. Biz o güçle bugün buradayız. Allah bu topraklar için canını, kanını ortaya koyan cümle şehit ve gazilerimizden razı olsun. Şehit ailelerimiz bizim her zaman başımızın tacıdır. İnşallah rabbim bir daha bu acıları göstermesin. Ama vazife düşerse hepimiz onların ardından gitmeye gönüllüyüz. Bu güzel hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla parkın açılışı gerçekleştirildi. Burada şehit ailesine Türk Bayrağı motifli filografi tablosu hediye edildi.