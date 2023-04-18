İnegöl Manavlar Derneği’nin düzenlediği iftar programına milletvekili adayları ve siyasi partilerin ilçe başkanları yoğun katılım gösterdi.

İnegöl Manavlar Derneği geleneksel hale getirdiği iftar programını dün akşam gerçekleştirdi. İftar programına İnegöl’ün eski Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, ilçe emniyet müdürü Erdoğan Baydemir, İTSO eski başkanı Metin Anıl, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İYİ Parti Bursa 2. Bölge 1.sıra milletvekili adayı Hasan Toktaş, CHP 2. Bölge 4. Sıra milletvekili adayı Erkan Dönmez, MHP Bursa 2. Bölge 4.sıra milletvekili adayı Bilal Doğan, CHP İnegöl İlçe Başkanı Bengül Kavlan, SP İnegöl ilçe başkanı Hasan Eroğlu, İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı İsmail Karaman, DP İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.



ÜLKEMİZ BİR SEÇİME GİDECEK

İnegöl Manavlar Derneği Başkanı Erdoğan Kızmaz ise yaptığı açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Bu akşam burada Kadir gecemiz ile beraber geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızda şehit yakınlarımız gazilerimiz özel çocuklarımız ve aileleri ve sizler ile birlikteyiz. Bu gece aramızda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı gece bin aydan daha hayırlıdır. Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz Cuma günü de Ramazan bayramımızın ilk gününü de kutlayacağız. Allah dualarımızı kabul eylesin kadir gecemizi hayırlara vesile bayramımızı mübarek eylesin. Bu akşam bu güzel birlikteliğin oluşmasında desteği bulunanlardan Allah razı olsun hayırlarını kabul eylesin. Ülkemiz 14 Mayıs 2023’tede bir seçim gerçekleştirecek. Bu seçim ülkemize ilimize ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnegöl’den 300 bin nüfusu ile birlikte, birlik ve beraberlik içinde İnegöl’ün güçlü bir şekilde geleceğe taşımaya birlikte mücadele ediyoruz. İnegöl bu birliktelikte Türkiye’de ve Dünyada adından söz ettiren bir ilçe. “

ZOR GÜNLER GEÇİRDİK

Ülke olarak zor günler geçirdikleri ve üstünden geldiklerini belirten İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa “Kadir gecemiz mübarek olsun. Ramazanın sonuna geliyoruz. Pandemi ile birlikte bu birliktelikleri yaşayamadık. O günler geride kaldı. Allah bir daha yaşatmasın. 6 Şubatta büyük bir deprem felaketi yaşadık Allah bir daha öyle bir afet yaşatmasın. Güçlü bir devlet güçlü bir millet ile bu zorlukların altından kalktık. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Erdoğan hocamıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Hepinizin şimdiden Ramazan Bayramını kutluyorum.”

FAHRETTİN ENİŞ