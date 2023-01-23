Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği ile MYM Türkmen Boyları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen “İnegöl Soruyor / 100. Yıl Buluşmaları” programı AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk’ün katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe halkının programa ilgisi yoğun oldu.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği ile Manav, Muhacir, Yörük, Türkmen Boyları Federasyonu iş birliğinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle “İnegöl Soruyor / 100. Yıl Buluşmaları” isimli program dizisi Cuma akşamı start aldı. Belirli aralıklarla gerçekleştirilecek, farklı konu ve konuklarla ilçe halkının buluşacağı ve konuklara sorularını iletebileceği formatta düzenlenen programın ilkinde, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk İnegöllülerle buluştu.

İNEGÖL, OSMANLI’NIN KURULUŞUNA BEŞİKLİK ETTİ

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa katılım yoğun oldu. Siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar, Metin Külünk’e sorularını iletmek için salonu doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ardından Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı ile MYM Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı İsmail Kösen ve Metin Külünk kürsüdeki yerini aldı. Sultan Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Güzel bir program icra etmek için buradayız. İnegöl’de faaliyetlerimize uzun süre önce başladık. Yurt içinde 5 yıl boyunca birçok seminer düzenledik. İnegöl’ü çok seviyoruz. Osmanlı Devleti sadece Domaniç ve Bilecik değil, aynı zamanda İnegöl’de de kurulmuştur. Buralar kuruluşa beşiklik eden topraklar. Bununla ilgili çalışma yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Her daim derneğimize bekliyoruz. Güzel çalışmalarımıza sizlerin de katılmasını istiyoruz” dedi.

GENÇLERİMİZ ETKİNLİKLER İÇERİSİNDE YER ALSIN

MYM Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Kösen ise “Dedelerimiz kurtuluş yaşadı. Bunları bize anlattılar. Bizler sosyal meselelerimizi değil, destanlarımızı da bırakmak istiyoruz. Sayın Metin Külünk’ün popüler programları var. Bizler gençlerimizin sosyal medyanın esiri değil, etkinlikler içinde güzel çalışmalar içinde olmalarını istiyoruz. Biz bu tür programların diğer STK’lar tarafından benimsemesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE KÜRESEL TİCARETİN MERKEZİ OLACAK

İki ayrı bölümden oluşan, ilk bölümde konuğun gündeme dair değerlendirmelerinin yapıldığı ve ikinci bölümde ise vatandaşların sorularının yanıtlandığı programda açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, “Bu topraklar bizim topraklarımız. Biz buradan gittik, sonra geri geldik. Biz bu toprakların asıl sahipleriyiz. Biz Nuh’un çocukları olarak bu topraklardaydık. Biz sonradan buraya gelmedik. Sonrasında bu topraklar işgal edildi. Malazgirt ile başlayan, İstanbul’un fethi ile süren mücadele ile tekrar Anadolu bizim olmuştur. Bugün önümüzde kritik 4-5 yıl var. Bu süreç içerisinde Türkiye tutulamayacak. Maksimum 2030. Gençler, pasaportsuz gideceksiniz her yere. Nüfus kağıdı ile gideceksiniz. Burası küresel ticaretin, teknolojinin merkezlerinden biri olacak. Olmalıdır demiyorum, olacak inşallah. Komplekslerinizden arının. Yenildik, mağlup olduk. Fiziken, aklen mağlup olduk. Biz yenilirken, kontrollü dağıldık. İzlerimizi Latin Amerika’da, Avrupa’da, Afrika’da bulursunuz. Biz kontrollü bir dağılma ile Anadolu da bir devlet olduk” dedi.

UZAY, CİNSİYETSİZLEŞTİRME, İNSANSIZ EKONOMİ VE ROBOTLAŞMIŞ DÜNYA

“Türk’ün devletini çökertirlerse, insanlığı teslim almanın önünde hiçbir engel kalmayacak” sözleriyle konuşmasını sürdüren Külünk, “Ama bunda başarılı olamayacaklar. O nedenle bu topraklardaki varlığımız sadece kendimiz için değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye 100 yılı sözü, söylemek için bir söz değil. Bu insanlığa ümit vermektir. Bütün insanlığı kontrol etmek isteyen güçler, yapay zeka üzerinden toplumun özgürlüklerini ellerinden alarak zombileştirmek istemektedir. Bu zor değil. İnsan beyninin makineye transfer hali olan yapay zeka üzerinden, özgürlük alanlarını kilitlemek, davranışlarını kontrol altına almak istenmektedir. Artık yakın zamanda en sık duyacağınız cümleler; uydu savaşları… Uzayda mücadelede varsanız, mavi vatanınızı koruyabileceksiniz, vatan toprağını koruyabileceksiniz. Amerika’da aya çıkan ilk astronotun fırlatılışını izlemek için uykusuz kaldığımı biliyorum. 1968 yılıydı… Uzay kuvveti duyacaksınız artık Türkiye’de. Çok sıkça uzay, uydu kavramı, uzay ticareti ile karşılaşacaksınız. İnsanların cinsiyetsizleştirilmesini duyacaksınız. Cinsiyet eşitliğini çokça duyacaksınız. Küresel egemenler, insanların cinsiyetini değiştirebileceğini empoze edeceği önemli süreci göreceksiniz. İklim değişikliğinin arkasına saklanarak, size böcek yemeyi dayatacaklar. Ve büyükbaş hayvanların gaz salımı nedeni ile tasviyesini dayatacaklar. Sentetik yiyeceği dayatacaklar. Bir müddet sonra dünyada 700 mesleğin kaybolduğunu göreceksiniz. Topraklarınıza sahip çıkın. İnsansız ekonominin önünüze koyacağı en önemli sıkıntı; 5 milyar insanın işsiz kalması. Topraklarınızda üretmek adına topraklarınıza sahip çıkın. Önümüzdeki süreçte en önemli sıkıntı; insansız ekonomi. Bir müddet sonra robotların hukuku, robotların çalışma saatleri konuşulacak. Daha sonra robotların sokakta yürürken size ateş ettiğini göreceksiniz. Yepyeni bir dünya ile karşı karşıyayız” ifadelerinde bulundu.

BU ÜLKEYİ KİMSE DURDURAMAZ

Konuşma sonrası programın ikinci bölümünde 7’den 77’ye her yaştan vatandaş Metin Külünk’e İnegöl ve ülke gündemine dair sorularını yöneltti. Özellikle ülke gündemi hakkında tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Külünk, enerji keşiflerine dikkat çekti. Burada Abdülhamid Han’ın yaşamından da örnekler veren Külünk, “Sultan Abdülhamid petrolü ve otomobili keşfettiği için indirildi. Bugün de Türkiye’nin keşiflerini durdurmak istiyorlar. Başaramazlarsa, bu ülkeyi kimse tutamayacak” dedi.