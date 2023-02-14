Yurtiçinde ve yurtdışında bugüne kadar yaşanan afet ve benzeri durumlarda Cuma günleri cami cemaatlerinden toplanan bağışlarda İnegöl rekoru kırıldı. Resmi alınan sonuçlara göre İnegöl’deki cami cemaatinden bir günde 1 milyon 961 bin 241 TL bağış toplandı.

Türkiye genelinden olduğu gibi deprem bölgelerine İnegöl'den de dolu dolu yardımlar gidiyor. İnegöl'deki camilerden Cuma namazının ardından toplanan para yardımının miktarı belli oldu. İnegöl'de bulunan yaklaşık 190 camide Cuma namazı vaazında yapılan duyurunun ardından cemaat yardımda yarıştı. Cami çıkışında binlerce cemaat, cebindeki paraları depremzedeler için din görevlilerine teslim ettiler.

NET RAKAM AÇIKLADI

Geçtiğimiz Cuma günü camilerden toplanan bağış miktarını açıklayan İnegöl Din Görevliler Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Kıymetli İnegöllü hemşerilerimiz, 10 Şubat 2023 Cuma namazını müteakip, İlçemiz müftülüğü camilerinden halkımızın teveccühü, Din Görevlisi hocalarımızın üstün gayretleri ile 1 milyon 961 bin 241,50 TL toplanmış ve AFAD hesaplarına aktarılmıştır. Emeği geçen herkesten Allah (c.c) razı olsun.”